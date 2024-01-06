Caleg Partai Perindo Diska Resha Putra Sapa Warga Bukit Duri Jaksel

JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih, berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera secara aktif turun ke lapangan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat yang berada di seluruh Indonesia.

Hal ini dilakukan oleh salah satu Caleg Partai Perindo untuk DPRD Provinsi Dapil 8 DKI Jakarta, Diska Resha Putra yang menyapa warga di jalan Nuri Bukit Duri RT 007/01 Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (6/1/2024).

Tampak kehadiran diska disambut oleh RT, RW dan LMK, serta ratusan warga simpatisan.

"Kehadiran saya untuk memperkenalkan diri, siapa diri saya tujuan saya di sini. Serta ikut menyosialisasikan program-program dari Partai Perindo ke depan," kata Diska.

Pria yang aktif di partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu juga turut menyampaikan adanya program KTA asuransi dan sembako murah dari Partai Perindo itu.

"Ke depan seperti kartu tanda asuransi kecelakaan jadi masyarakat semoga turut merasakan dampak positif dari program partai,"katanya.