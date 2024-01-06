Warga Antusias Ikuti Cek Kesehatan Gratis dan Bazar Murah Perindo di Bintaro

JAKARTA - Ratusan warga berkumpul di Lapangan Bulutangkis PB Tangkas Effendi Syahputra, Jalan Pembangunan Bawah, RT006/012 Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Sabtu (6/1/2024). Mereka berkumpul untuk mengikuti kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar murah yang digelar Partai Perindo.

Berdasarkan pantauan di lokasi, ratusan warga berkumpul di kursi yang telah disediakan panitia.

Keramaian semakin terasa ketika kedatangan Ketua Kartini Perindo, Liliana Tanoesoedibjo yang disusul Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo. Warga yang biasanya melihat mereka dari televisi langsung berebut bersalaman dan berfoto dengan mereka.

Dalam kesempatan tersebut, masyarakat setempat bisa menukarkan vocher yang mereka beli dengan Rp8 ribu yang kemudian bisa ditukarkan dengan beras 2,5 kg dan minyak goreng satu liter.

Demi mendapatkan program bakti sosial Partai Perindo itu, mereka tertib mengantre. Terlebih, beberapa harga bahan pokok sedang melonjak.

Sebelumnya, Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Effendi Syahputra mengatakan, dalam kesempatan tersebut Partai Perindo --yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu-- menyediakan seribu paket sembako yang bisa ditebus murah oleh masyarakat.

"Hari ini ada seribu paket yang terdiri dari beras 2,5 kg dan minyak goreng 1 liter yang ditebus murah oleh warga," kata Effendi di lokasi.

Caleg Partai Perindo Dapil 7 DPRD DKI Jakarta nomor urut satu itu menyebutkan, kegiatan sosial tersebut merupakan wujud aksi nyata partainya atas kepedulian kepada masyarakat.