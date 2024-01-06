Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Partai Perindo Gelar Bazar Sembako Murah, Warga Pesanggrahan Merasa Sangat Terbantu

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |22:34 WIB
Partai Perindo Gelar Bazar Sembako Murah, Warga Pesanggrahan Merasa Sangat Terbantu
Warga Pesanggrahan, Jaksel, Sartini, merasa sangat terbantu dengan adanya bazar sembako murah Partai Perindo. (MPI)
A
A
A

JAKARTA - Penjual kerupuk kulit sekaligus warga Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Sartini, merasakan betul manfaat dari bazar murah yang digelar Partai Perindo.

Hal itu disampaikan Sartini saat mengikuti bazar murah dan cek kesehatan gratis yang digelar Partai Perindo di Lapangan Bulutangkis PB Tangkas Effendi Syahputra, Jalan Pembangunan Bawah, RT006/012 Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Sabtu (6/1/2024).

"Sangat terbantu sekali buat masyarakat, untuk bisa mendapatkan sembakonya itu," kata Sartini di lokasi.

Menurutnya, saat ini beberapa harga bahan pokok sedang mengalami lonjakan. Dengan adanya kegiatan tersebut, sangat meringankan pengeluaran ibu-ibu untuk belanja kebutuhan rumah.

"Karena ibu-ibu butuh banget buat keperluan sehari-harinya," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296/sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement