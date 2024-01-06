Partai Perindo Gelar Bazar Sembako Murah, Warga Pesanggrahan Merasa Sangat Terbantu

Warga Pesanggrahan, Jaksel, Sartini, merasa sangat terbantu dengan adanya bazar sembako murah Partai Perindo. (MPI)

JAKARTA - Penjual kerupuk kulit sekaligus warga Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Sartini, merasakan betul manfaat dari bazar murah yang digelar Partai Perindo.

Hal itu disampaikan Sartini saat mengikuti bazar murah dan cek kesehatan gratis yang digelar Partai Perindo di Lapangan Bulutangkis PB Tangkas Effendi Syahputra, Jalan Pembangunan Bawah, RT006/012 Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Sabtu (6/1/2024).

"Sangat terbantu sekali buat masyarakat, untuk bisa mendapatkan sembakonya itu," kata Sartini di lokasi.

Menurutnya, saat ini beberapa harga bahan pokok sedang mengalami lonjakan. Dengan adanya kegiatan tersebut, sangat meringankan pengeluaran ibu-ibu untuk belanja kebutuhan rumah.

"Karena ibu-ibu butuh banget buat keperluan sehari-harinya," ujarnya.