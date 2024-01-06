Terkenal Ramah, Warga Yakin Pilih Caleg Perindo Diska Resha

JAKARTA - Caleg Partai Perindo DPRD DKI Dapil 8 Jakarta Selatan, Diska Resha Putra melakukan safari politik ke berbagai daerah pilihan (dapil) pada Sabtu (6/1/2024).

Awalnya pria yang bergabung dalam partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu mengawali kunjungannya ke jalan Nuri Bukit Duri RT 007/01 Tebet, Jakarta Selatan.

Kemudian pukul 10.00 WIB dilanjutkan dengan menyapa warga di jalan Rasamala VII RT 011/013 Menteng Dalam Tebet, Jakarta Selatan. Diska turut memperkenalkan diri diikuti sosialisasi program-program dari Partai Perindo salah satunya KTA Asuransi.

Adapun dia menyampaikan bahwa mekanisme program KTA Berasuransi ini dengan manfaat sebesar Rp300 ribu untuk sakit dan Rp3 juta untuk yang meninggal.

"Alhamdulillah mereka antusias dan banyak bertanya bagaimana teknis per reimbursement nya, Bagaimana cara mendaftarkannya banyak hal-hal yang yang bertanya dari mereka,"kata Diska.

BACA JUGA: Senangnya Warga Malang Dapat Pengobatan Gratis dari Partai Perindo

Sejumlah warga pun menyambut baik kehadiran caleg dari partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu. Misalnya

Nanan darianti (60) warga Menteng dalam yang menyukai sosok Diska yang dinilai ramah dan merakyat.

"Orangnya baik, ramah, beliau akan membantu kami memberikan sembako gratis. Saya asti pilih Pak Diska,"kata perempuan asal Purwakarta ini.