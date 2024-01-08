JAKARTA - Tagline Ganjar Pranowo yaitu 'No Utang, No Usang' menjadi yang paling ramai dibicarakan di media sosial. Hal itu diungkapkan Project Manager Binokular, Nicko Mardiansyah, pada acara Debar (Debat Bareng) yang tayang di YouTube @OfficialiNews.
Sebagai media monitoring, Binokular meneliti tagline mana yang menjadi trending di Debat Capres Ketiga pada malam ini. Ternyata dari hasil penelitian Binokular, tagline Ganjar Pranowo menjadi yang paling trending atau banyak dibicarakan di media sosial.
"Dari pak Ganjar ini datanya, nomor satu itu 'No Utang, No Usang' dengan angka 41.500. Angkanya sangat lumayan tinggi ya dibanding yang lain," kata Project Manager Binokular, Nicko Mardiansyah.
Dari data yang dipaparkan Binokular, tagline 'No Utang, No Usang' memang jadi yang paling ramai. Bahkan terpaut jauh dengan tagline atau kata-kata yang disampaikan Prabowo Subianto maupun Anies Baswedan.