HOME NEWS INTERNATIONAL

Presiden Herzog Tegaskan Pengusiran Warga Palestina dari Gaza Bukan Sikap Resmi Israel

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |15:22 WIB
Presiden Herzog Tegaskan Pengusiran Warga Palestina dari Gaza Bukan Sikap Resmi Israel
Presiden Herzog tegaskan pengusiran warga Palestina dari Gaza bukan sikap resmi Israel (Foto: AFP)
A
A
A

ISRAEL Presiden Israel Isaac Herzog pada Minggu (7/1/2024) mengatakan pengusiran warga Palestina keluar dari Gaza secara langsung, resmi dan tegas bukanlah posisi Israel.

Berbicara kepada Kristen Walker dari NBC di Meet the Press, Herzog ditanya apakah komentar baru-baru ini yang dibuat oleh beberapa anggota kabinet Israel, yang tampaknya menyarankan pemindahan paksa warga Palestina keluar dari Gaza, mencerminkan posisi resmi pemerintah Israel.

Herzog mengatakan ini sama sekali bukan posisi pemerintah Israel atau parlemen Israel atau masyarakat Israel.

“Dalam masyarakat di mana kebebasan berpendapat adalah dasar dari DNA nasional kita, orang dapat mengatakan apa pun yang mereka inginkan,” terangnya.

“Rekan-rekan saya berbicara tentang kepergian yang disengaja dari Jalur Gaza, tapi Saya katakan secara langsung, secara resmi dan tegas bahwa ini bukanlah posisi Israel,” ujarnya.

Herzog juga berbicara tentang tekad Israel untuk melemahkan kemampuan Hamas dalam melakukan teror di seluruh dunia dan tentu saja, di Israel.

Dia mengatakan negaranya sangat berterima kasih kepada Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden atas “keteguhannya” dalam mendukung Israel, dan bahwa kunjungan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mendatang ke Israel adalah ekspresi lain dari dampak besar dan pentingnya AS mengenai arah dan jalan keluar dari konflik ini.

Seperti diketahui, Israel berencana untuk mengusir penduduk Gaza ke Republik Demokratik Kongo.

