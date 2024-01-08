Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Deklarasi Akbar di Pesta Rakyat, Puluhan Ribu Warga Lamongan Siap Menangkan Ganjar-Mahfud

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |00:00 WIB
Deklarasi Akbar di Pesta Rakyat, Puluhan Ribu Warga Lamongan Siap Menangkan Ganjar-Mahfud
Puluhan Ribu Orang Hadiri Pesta Rakyat di Lamongan/ist
A
A
A

LAMONGAN - Ajang "Pesta Rakyat Ganjar Mahfud #22" yang berlangsung di Lapangan Sepak Bola Bakalanpule, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, menjadi saksi dari semangat dan antusiasme yang membara dalam mendukung perubahan positif untuk masa depan bangsa.

Dalam acara tersebut, puluhan ribu warga Lamongan, bersatu dalam deklarasi akbar untuk mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024.

"Hari ini, kita tidak hanya menyaksikan pertunjukan musik yang luar biasa, tetapi kita juga menyaksikan kekuatan rakyat Lamongan yang bersatu untuk membawa perubahan positif,” ujar Ketua DPW Sahabat Ganjar, Bambang Wahyuono, Minggu (7/1/2024).

“Ganjar Pranowo dan Mahfud MD adalah pemimpin yang kami yakini dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, dan hari ini kita menyatakan komitmen kami untuk memenangkan mereka dalam Pemilihan Presiden 2024,” sambung Bambang.

Menurutnya, ribuan warga Kabupaten Lamongan memiliki keyakinan teguh kalau paslon nomor 3 tersebut bisa menang dalam putaran pertama pilpres 2024 pada 14 Febuari mendatang.

“Kita yakin kalau nomor 3 bisa menang di putaran pertama di febuari nanti,” tegas Bambang Wahyuono.

Dalam acara tersebut, Distro Ganjar juga hadir ditengah-tengah keramaian di pasar rakyat dengan menjajakan beranekaragam merchandise lokal ala Ganjar-Mahfud.

“Saya melihat-lihat jaket, topi, dan kaos keren di distro ini. Saya pakai kaos ini karena saya dukung pak Ganjar menjadi Presiden Indonesia,” kata salah satu pengunjung, Ade.

Sahabat Ganjar juga mengadakan pasar rakyat yang menjadi spot berbelanja sekaligus mendukung ratusan pengusaha UMKM lokal.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement