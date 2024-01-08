Deklarasi Akbar di Pesta Rakyat, Puluhan Ribu Warga Lamongan Siap Menangkan Ganjar-Mahfud

LAMONGAN - Ajang "Pesta Rakyat Ganjar Mahfud #22" yang berlangsung di Lapangan Sepak Bola Bakalanpule, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, menjadi saksi dari semangat dan antusiasme yang membara dalam mendukung perubahan positif untuk masa depan bangsa.

Dalam acara tersebut, puluhan ribu warga Lamongan, bersatu dalam deklarasi akbar untuk mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024.

"Hari ini, kita tidak hanya menyaksikan pertunjukan musik yang luar biasa, tetapi kita juga menyaksikan kekuatan rakyat Lamongan yang bersatu untuk membawa perubahan positif,” ujar Ketua DPW Sahabat Ganjar, Bambang Wahyuono, Minggu (7/1/2024).

“Ganjar Pranowo dan Mahfud MD adalah pemimpin yang kami yakini dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, dan hari ini kita menyatakan komitmen kami untuk memenangkan mereka dalam Pemilihan Presiden 2024,” sambung Bambang.

Menurutnya, ribuan warga Kabupaten Lamongan memiliki keyakinan teguh kalau paslon nomor 3 tersebut bisa menang dalam putaran pertama pilpres 2024 pada 14 Febuari mendatang.

“Kita yakin kalau nomor 3 bisa menang di putaran pertama di febuari nanti,” tegas Bambang Wahyuono.

Dalam acara tersebut, Distro Ganjar juga hadir ditengah-tengah keramaian di pasar rakyat dengan menjajakan beranekaragam merchandise lokal ala Ganjar-Mahfud.

“Saya melihat-lihat jaket, topi, dan kaos keren di distro ini. Saya pakai kaos ini karena saya dukung pak Ganjar menjadi Presiden Indonesia,” kata salah satu pengunjung, Ade.

Sahabat Ganjar juga mengadakan pasar rakyat yang menjadi spot berbelanja sekaligus mendukung ratusan pengusaha UMKM lokal.