Peduli Petani, Relawan Ganjar-Mahfud Gelar Pemeriksaan Kesehatan Warga di Mojokerto

MOJOKERTO - Puluhan petani mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara gratis dari relawan Ganjar-Mahfud yang tergabung dalam Petani Tebu Bersatu (Petebu) Dukung Ganjar di Desa Ngabar, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.

Koordinator Daerah Petebu Dukung Ganjar Mojokerto Kartomo mengatakan, kegiatan ini ditunjukan untuk memberikan informasi kesehatan secara langsung kepada para petani, di antaranya faktor-faktor mengenai jam kerja, paparan zat kimia, serta minimnya alat pelindung diri.

"Cek kesehatan gratis ini para petani tidak perlu jauh-jauh ke puskesmas, mereka sangat antusiasme sekali dan merasa diperhatikan," kata Kartomo.

Kepedulian relawan Ganjar-Mahfud ini untuk meningkatkan produktivitas petani. Pasalnya, petani merupakan insan penopang ketahanan pangan negara.

"Kesehatan itu penting sekali untuk petani, karena mayoritas pekerja sudah usia lanjut," ujar Kartomo.

Selain memeriksa kesehatan, relawan juga bergotong-royong bersama petani membersihkan saluran irigasi pertanian untuk menyambut musim penanaman.