Mahfud MD Hadiri Deklarasi Dukungan Pemuda Pantura di Indramayu, Bicara Penegakan Hukum

INDRAMAYU - Cawapres nomor urut 03, Mahfud MD, berdialog dengan sejumlah mahasiswa saat deklarasi pemuda pantura untuk gama di kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Senin (8/1/2023) siang.

Dalam diskusi tersebut, Mahfud akan menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

Mahfud MD yang menggunakan setelan jaket coklat, disambut antusias ratusan pemuda dari wilayah Cirebon Raya dan Subang, di GOR Dharma Ayu, Kabupaten Indramayu, Senin siang.

Mahfud MD menghadiri acara deklarasi sekaligus talkshow yang digelar para pemuda dari kalangan ormas mahasiswa dan sipil. Dalam taklshow itu, Mahfud MD mendapatkan sejumlah pertanyaan seputar hukum yang dianggap semerawut dan tumpang tindih kepentingan.

Mahfud MD pun menjawab akan melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu untuk tingkatan atas khususnya korupsi dan pidana berat lainnya.

Namun, Mahfud MD juga ini juga akan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat kurang mampu.