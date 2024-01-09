Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Tuduh Eksploitasi, Paus Fransiskus Serukan Pelarangan Ibu Pengganti

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |16:03 WIB
Tuduh Eksploitasi, Paus Fransiskus Serukan Pelarangan Ibu Pengganti
Paus Fransiskus serukan pelarangan ibu pengganti (Foto: BBC)
A
A
A

VATIKAN - Paus Fransiskus menyerukan larangan universal terhadap ibu pengganti, dan menyebut praktik tersebut “menyedihkan” dalam pidatonya di Kota Vatikan pada Senin (8/1/2024).

“Saya memandang menyedihkan praktik yang disebut sebagai ibu pengganti, yang merupakan pelanggaran berat terhadap martabat perempuan dan anak, berdasarkan eksploitasi situasi kebutuhan materi ibu,” terangnya.

“Seorang anak selalu merupakan anugerah dan tidak pernah menjadi dasar kontrak komersial,” lanjutnya.

Paus Fransiskus mengatakan bahwa ia berharap komunitas internasional akan melakukan upaya untuk melarang praktik ini secara universal.

“Dalam setiap keberadaannya, kehidupan manusia harus dilestarikan dan dipertahankan,” imbuhnya.

Dia menjelaskan Gereja Katolik telah lama menentang ibu pengganti dan fertilisasi in vitro karena hal tersebut merendahkan konsepsi dan membuang beberapa embrio, yang menurut mereka setara dengan aborsi.

Ibu pengganti adalah tindakan ilegal di Italia dan beberapa negara lain, sementara di negara lain, seperti Inggris, ibu pengganti adalah sah namun dibatasi, dan ibu pengganti komersial dilarang. Undang-undang ibu pengganti berbeda-beda di setiap negara bagian di Amerika Serikat (AS).

Ibu pengganti memberikan jalan menuju peran sebagai orang tua bagi mereka yang mengalami kesulitan untuk hamil dan bagi pasangan sesama jenis serta individu yang tidak dapat hamil sendiri.

