Sampaikan Pesan Natal, Paus Fransiskus Serukan Penghentian Perang Gaza dan Pembebasan Sandera

VATIKAN - Paus Fransiskus menyampaikan pesan Natalnya pada Senin, (25/12/2023), mengatakan bahwa anak-anak yang tewas dalam perang, termasuk di Gaza, adalah "Yesus kecil masa kini" dan bahwa serangan Israel di sana menuai "panen yang mengerikan" dari orang-orang yang tidak bersalah. warga sipil.

Dalam pidatonya di Hari Natal “Urbi et Orbi” (kepada kota dan dunia), Paus Fransiskus juga menyebut serangan militan Hamas pada 7 Oktober di Israel sebagai “kekejian” dan sekali lagi menyerukan pembebasan sekira 100 sandera yang masih ditahan di Gaza.

Berbicara dari balkon tengah Basilika Santo Petrus kepada ribuan orang di alun-alun di bawahnya, ia kembali mengecam industri persenjataan, dengan mengatakan bahwa industri tersebut pada akhirnya mengendalikan “rangkaian boneka perang”.

Paus Fransiskus yang berusia 87 tahun, merayakan Natal ke-11 masa kepausannya, menyerukan diakhirinya konflik, politik, sosial atau militer, di berbagai negara termasuk Ukraina, Suriah, Yaman, Lebanon, Armenia dan Azerbaijan, dan ia membela hak-hak warga sipil. migran di seluruh dunia.

“Berapa banyak anak tak berdosa yang dibantai di dunia kita! Di dalam rahim ibu mereka, dalam pengembaraan yang dilakukan dalam keputusasaan dan pencarian harapan, dalam kehidupan semua anak kecil yang masa kecilnya dihancurkan oleh perang. Mereka adalah Yesus kecil di dunia ini. hari ini,” katanya sebagaimana dilansir Reuters.

Dia memberikan perhatian khusus pada Tanah Suci, termasuk Gaza, di mana, menurut pejabat kesehatan Palestina, serangan udara Israel menewaskan sedikitnya 78 orang di salah satu malam paling mematikan di wilayah kantong yang terkepung itu dalam pertempuran Israel dengan Hamas yang telah berlangsung selama 11 minggu.