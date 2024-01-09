Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kunjungi Lampung dan Palembang, Siti Atikoh Tampil Modis Berjaket Bomber Dipadu Kain Tapis

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |09:32 WIB
Kunjungi Lampung dan Palembang, Siti Atikoh Tampil Modis Berjaket Bomber Dipadu Kain Tapis
Siti Atikoh di Lampung (Foto: MPI/Wiwie)
LAMPUNG - Siti Atikoh memulai safari politik pada masa kampanye pilpres 2024 ke Lampung Selatan pada Selasa, (9/1/2024). Sesampainya di Bandar Udara Internasional Radin Inten II, ia langsung disambut secara meriah oleh masyarakat setempat.

Istri calon Presiden RI 2024 Ganjar Pranowo itu disambut langsung oleh masyarakat adat Kepaksian Pernong Lampung yang tampak lengkap dengan baju adatnya.

Siti Atikoh yang tampak mengenakan jaket bomber berwarna hijau army itu kemudian dikalungkan dengan selendang atau kain Tapis khas Lampung serta sebuah bucket bunga.

Kain tapis merupakan produk tradisional Lampung dengan pola motif khusus dari benang emas atau perak. Bahan dasar dari kain ini adalah benang kapas yang ditenun secara tradisional.

