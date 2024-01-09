Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Hadiri Launching Buku Ganjar di Yogya, Alam Ajak Anak Muda Beri Manfaat ke Sekitar

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |15:57 WIB
Hadiri <i>Launching</i> Buku Ganjar di Yogya, Alam Ajak Anak Muda Beri Manfaat ke Sekitar
Alam Ganjar di Yogyakarta. (Foto: TPN)
A
A
A

YOGYAKARTA - Muhammad Zinedine Alam Ganjar memuji kepemimpinan sang ayah, Ganjar Pranowo di dalam keluarganya. Hal tersebut disampaikan Alam Ganjar di hadapan ratusan pemuda di dalam acara Talkshow dan Launching Buku Ganjar di Mata Milenial di Wisma Imanuel, DI Yogyakarta, Selasa (9/1/204) siang.

Alam bersyukur atas apa yang didapatkannya selama ini. Hal tersebut tak terlepas atas kontribusi dan kepercayaan yang diberikan oleh kedua orang tuanya, khususnya kepercayaan yang sudah diberikan oleh ayahnya Ganjar Pranowo.

"Saat saya diberi kepercayaan untuk melakukan suatu dan mengambil keputusannya, saya dididik untuk bertanggung jawab dalam keputusan yang diambil," kata Alam.

 BACA JUGA:

Melalui kepercayaan yang diberikan oleh Ganjar, Alam berusaha menjawab kepercayaan tersebut dengan menghasilkan dampak positif untuk kemajuan dirinya dan berdampak untuk lingkungan sekitar.

"Karena saya diberi kepercayaan, saya manfaatkan kepercayaan itu dengan melangkah dan melakukan hal positif untuk perkembangan hidup saya, bahkan berusaha untuk berdampak untuk lingkungan sekitar," lanjut Alam.

 BACA JUGA:

Kepercayaan itu lah yang membuat Alam merasa bahwa Ganjar Pranowo memberikannya pembelajaran tentang proses demokrasi yang diamanatkan kepada dirinya.

"Demokrasi tidak hanya harus masuk ke ranah politik praktis, demokrasi mengajarkan bagaimana kita menghargai proses dan perjalanan," ungkap Alam.

Melalui kegiatan ini, Alam berharap launching buku ini bisa memberikan inspirasi kepada generasi muda untuk senantiasa belajar dalam menanamkan nilai demokrasi dalam skala kecil. Sebab, hal itu lah yang mengantarkan pencapaian Alam selama ini.

"Harapannya, melalui buku ini generasi muda bisa menanamkan nilai-nilai demokrasi dengan caranya masing-masing," jelas Alam.

Ditanya soal privilege yang selama ini diperolehnya, Alam mengungkapkan agar privilege tersebut dimanfaatkan untuk memberi manfaat dan dampak untuk lingkungan sekitar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement