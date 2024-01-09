Hadiri Launching Buku Ganjar di Yogya, Alam Ajak Anak Muda Beri Manfaat ke Sekitar

YOGYAKARTA - Muhammad Zinedine Alam Ganjar memuji kepemimpinan sang ayah, Ganjar Pranowo di dalam keluarganya. Hal tersebut disampaikan Alam Ganjar di hadapan ratusan pemuda di dalam acara Talkshow dan Launching Buku Ganjar di Mata Milenial di Wisma Imanuel, DI Yogyakarta, Selasa (9/1/204) siang.

Alam bersyukur atas apa yang didapatkannya selama ini. Hal tersebut tak terlepas atas kontribusi dan kepercayaan yang diberikan oleh kedua orang tuanya, khususnya kepercayaan yang sudah diberikan oleh ayahnya Ganjar Pranowo.

"Saat saya diberi kepercayaan untuk melakukan suatu dan mengambil keputusannya, saya dididik untuk bertanggung jawab dalam keputusan yang diambil," kata Alam.

Melalui kepercayaan yang diberikan oleh Ganjar, Alam berusaha menjawab kepercayaan tersebut dengan menghasilkan dampak positif untuk kemajuan dirinya dan berdampak untuk lingkungan sekitar.

"Karena saya diberi kepercayaan, saya manfaatkan kepercayaan itu dengan melangkah dan melakukan hal positif untuk perkembangan hidup saya, bahkan berusaha untuk berdampak untuk lingkungan sekitar," lanjut Alam.

Kepercayaan itu lah yang membuat Alam merasa bahwa Ganjar Pranowo memberikannya pembelajaran tentang proses demokrasi yang diamanatkan kepada dirinya.

"Demokrasi tidak hanya harus masuk ke ranah politik praktis, demokrasi mengajarkan bagaimana kita menghargai proses dan perjalanan," ungkap Alam.

Melalui kegiatan ini, Alam berharap launching buku ini bisa memberikan inspirasi kepada generasi muda untuk senantiasa belajar dalam menanamkan nilai demokrasi dalam skala kecil. Sebab, hal itu lah yang mengantarkan pencapaian Alam selama ini.

"Harapannya, melalui buku ini generasi muda bisa menanamkan nilai-nilai demokrasi dengan caranya masing-masing," jelas Alam.

Ditanya soal privilege yang selama ini diperolehnya, Alam mengungkapkan agar privilege tersebut dimanfaatkan untuk memberi manfaat dan dampak untuk lingkungan sekitar.