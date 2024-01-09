Umbul Doa Ganjar-Mahfud Dihadiri Ribuan Orang, Dimeriahkan Pegaleran Wayang Ki Eko Suwaryo

KEBUMEN - Pagelaran Wayang Ki Eko Suwaryo dan Umbul doa kemenangan Ganjar-Mahfud, dihadiri Wakil Ketua Koordinator Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar - Mahfud, Komjen (purn) Prof. Dr. Gatot Eddy Pramono, M.si di Kebumen, Jawa Tengah, Senin malam (8/1/2023).

Kegiatan itu dilaksanakan di Sanggar Among Setyo budoyo, Pendopo Sosro Gumelar, Desa Banjurpasar RT01 / RW04 nomor 397, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

Dihadiri 3000-5000-an warga sekitar, pagelaran wayang kulit semalam suntuk berlangsung meriah, dengan lakon Kresna Duta yang dimainkan ki dalang Eko Suwaryo.

Pagelaran wayang kulit selain umbul doa kemenangan Ganjar -Mahfud juga dalam rangka gelar budaya nguri uri kabudayan yang merupakan warisan budaya nenek moyang yang perlu dan wajib dilestarikan.

Pagelaran wayang kulit dengan lakon kresna duta menceritakan perjalanan Prabu Kresna menjalankan misi sebagai duta pungkasan ke negara Astinapura, penugasannya sebagai duta merupakan upaya Pandhawa untuk mendapatkan hak negara Astinapura dan negara Ngamarta yang dikuasai Kurawa setelah Wanaprastha dan masa persembunyian diselesaikan.

Lakon-lakon seri Bharatayudha, Prabu Kresna yang gagal memintakan hak Pandawa dengan ingkarnya Kurawa menjadikan perang besar yang disebut Bharatayuda tidak dapat dihindarkan, lakon Kresna Duta disebut juga lakon pepucuk, yakni lakon yang mengawali perang Bharatayudha.