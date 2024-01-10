Profil Saleh Al-Arouri, Wakil Ketua Hamas yang Tewas Dirudal Israel di Lebanon

LEBANON - Perumahan Dahiya yang dikuasai Hizbullah di Beirut, Lebanon, dibom pesawat tak berawak atau drone pada Selasa, 3 Januari 2024. Insiden tersebut menewaskan tujuh orang, salah satunya Saleh al-Arouri.

Melansir sumber lain, kematian Saleh dan pejabat tinggi Hamas memicu ketakutan dan konflik bagi seluruh masyarakat Timur Tengah. Hal ini diduga berkaitan dengan militer dan reputasi yang tinggi.

Siapakah Saleh al-Arouri dan bagaimanakah masa mudanya hingga bergabung dan memimpin Hamas? Berikut rangkuman profil Saleh al-Arouri.

Saleh al-Arouri merupakan pemimpin senior Hamas dan pendiri Brigade Qassam. Ia juga pernah menjadi wakil ketua biro politik Hamas dan komandan militer di Tepi Barat.

Arouri lahir di Arura, Ramallah Tepi Barat pada 19 Agustus 1966. Ia menempuh pendidikan bidang Syariah Islam di Universitas Hebron dan terpilih menjadi ketua faksi Islam.

Sejak 1987 selama Intifada Pertama melawan penduduk Israel, Arouri telah bergabung dengan Hamas. Ia direkrut seorang agen Hamas, Muin Shahib. Shahib mempercayakan pendanaan infrastruktur aparat militer Hamas di Hebron kepada Arouri.

Selama kepemimpinannya di Hamas, ia dikenal seagai pemimpin yang pragmatis, yang berbeda dengan kebijakan garis keras kepemimpinan Hamas. Ia telah menjadi tokoh kunci di balik upaya Hamas untuk memperbaiki jaringan di Tepi Barat.