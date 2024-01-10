Peristiwa 10 Januari : Berdirinya PDI Perjuangan hingga Ledakan Bom di Palopo

SEJUMLAH peristiwa besar dan bersejarah terjadi pada 10 Januari. Peristiwa tersebut terekam dalam jejak sejarah mulai dari pertemuan perdana PBB di London, berdirinya PDI Perjuangan hingga ledakan bom di Palopo.

Okezone merangkum sederet peristiwa penting yang pernah terjadi pada 10 Januari seperti dikutip dari Wikipedia.org berikut:

1. 1946 - Pertemuan Perdana PBB di London

Pertemuan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk pertama kalinya digelar pada 10 Januari 1946. Pertemuan itu dilaksanakan di Balai Tengah, Westminster, London. Total ada 51 negara di belahan dunia yang mengikuti pertemuan tersebut.

Biasanya pertemuan dilakukan pada Selasa di minggu ketiga bulan Desember dan diakhiri pada pertengahan Desember. Sementara itu pertemuan khusus juga bisa diadakan atas permintaan dewan keamanan mayoritas PBB.

2. 1863 - London Underground Railway Pertama Kali Dibuka

London Underground atau yang biasa disebut Tube merupakan jaringan angkutan cepat listrik yang melayani daerah Kota London dan London Raya. Jaringan ini memiliki panjang rute total 402 km dengan 270 stasiun.

Underground merupakan sistem angkutan cepat tertua di dunia yang sudah mulai beroperasi sejak 10 Januari 1863. Adapun jalur kereta yang pertama kali dibuka adalah lintasan yang menghubungkan kawasan Paddington dan Farringdon Street.