Siti Atikoh: KTP Sakti Jadi Solusi Pembagian Bansos yang Tak Tepat Sasaran

LAMPUNG - Istri capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Suprianti terus menyosialisasikan program sang suami bersama cawapres Mahfud MD saat mantan wartawan itu menyapa ratusan warga di Kota Metro, Lampung, Rabu (10/1/2024).

Awalnya, Atikoh dalam sambutan saat menyapa warga menyinggung soal dirinya bersama Ganjar sering menerima keluhan ketidakmerataan pembagian bantuan sosial (bansos) ke rakyat.

Dia bahkan menyebut bansos yang disalurkan malah salah sasaran. Sebab, orang tidak mampu justru tak menerima bantuan dari pemerintah.

"Misalnya, banyak keluhan yang langsung datang ke saya maupun ke Mas Ganjar atau lewat DM lewat WhatsApp, Bu, saya itu tidak mampu, tetapi, kok, tidak mendapatkan bansos," kata Atikoh dalam sambutannya.

Dia dan Ganjar bahkan sering mendengar keluhan soal anak yang tidak mampu ingin sekolah, tetapi tidak terdaftar dalam Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Atikoh mengatakan paslon nomor urut 3 Ganjar-Mahfud sudah punya solusi menyelesaikan ketidakmerataan dan kasus salah sasaran pembagian bansos di tingkat rakyat, yakni KTP Sakti.