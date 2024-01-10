Dari Lampung, Siti Atikoh Serukan Tolak Kekerasan pada Perempuan

JAKARTA - Istri Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti mengatakan, dirinya merasa terharu ketika melakukan safari politik di Lampung lantaran seperti pulang ke keluarganya.

Hal itu disampaikan Atikoh usai bersilaturahmi dengan pimpinan partai pengusung Ganjar-Mahfud dan meresmikan pasar murah di depan Kantor DPC PDIP Kota Metro, Karangrejo, Lampung, Rabu (10/1/2024).

"Saya terharu sekali ya. Karena memang kalau ke Lampung seperti pulang ke keluarga besar. Selalu menyambut kami dengan sangat terbuka, dengan keikhlasan, dengan senyum yang sangat ceria. Jadi terima kasih untuk masyarakat Lampung yang silaturahmi atau persaudaraan kita semoga selalu abadi," kata Atikoh.

Kepada warga, istri mantan Gubernur Jawa Tengah ini menuturkan, dirinya sangat concern terhadap isu-isu terkait kelompok rentan.

"Kalau saya secara pribadi memang sangat concern dalam isu-isu yang terkait dengan kelompok rentan termasuk kelompok perempuan, anak, kemudian lansia dan salah satunya adalah kelompok yang termarjinalkan," jelasnya.

Selain itu, dia mengajak para ibu-ibu untuk menuadari pentingnya melakukan pencegahan terkait segala bentuk tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) maupun bullying.

"Tentu ini menjadi PR (pekerjaan rumah) kita. Jadi harapannya ada di kemudian hari di seluruh Indonesia itu ada kader pendamping keluarga," ucap Atikoh.