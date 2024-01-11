Advertisement
HOME NEWS NEWS

2.000 Orang Hadiri Perayaan Natal Umat Katolik Se-Sulawesi Tengah

Jemmy Hendrik , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |11:37 WIB
2.000 Orang Hadiri Perayaan Natal Umat Katolik Se-Sulawesi Tengah
Perayaan Natal Umat Katolik Se-Sulteng. (Foto: Jemmy Hendrik)
PALU - Sekitar dua ribu umat Katolik mengikuti perayaan Natal bersama di Gedung JCC Palu. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Daerah (LP3KD) Sulawesi Tengah, Sabtu 6 Januari 2024. Acara tersebut menjadi even terbesar untuk umat Katolik se-Sulteng.

Ketua LP3KD Provinsi Sulawesi Tengah, Ronny Tanusaputra  mengatakan perayaan Natal ini adalah salah satu bentuk silaturahmi bagi seluruh umat Katolik yang ada di sembilan kabupaten dan kota di Sulteng.

“Dihadiri 2.000-an orang, ini bentek kebersamaan Natal di tahun ini,” ucapnya.

Sedangkan Ketua Panitia, Pastor Frans Mandagi  mengatakan dalam perayaan Natal bersama, dia beraharap seluruh umat Katolik mendapat kemuliaan dan damai sejahtera di bumi.

Dengan perayaan Natal ini seluruh umat Katolik diharapkan bisa bersatu dalam damai Tuhan sehingga umat Katolik bisa saling menghargai sesama manusia.

(Qur'anul Hidayat)

      
