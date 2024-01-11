Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Foto-Foto Kerusuhan Papua Nugini yang Tewaskan 15 Orang

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |12:54 WIB
Foto-Foto Kerusuhan Papua Nugini yang Tewaskan 15 Orang
Papua Nugini rusuh tewaskan 15 orang (Foto: BBC)
A
A
A

PORT MORESBY – 15 orang dilaporkan tewas akibat kerusuhan yang mengguncang Ibu Kota Papua Nugini (PNG), Port Moresby. Kerusuhan ini terjadi akibat protes perselisihan mengenai gaji petugas polisi dan pegawai negeri lainnya.

Toko-toko dan mobil dibakar dan supermarket dijarah ketika ratusan orang turun ke jalan setelah polisi melakukan pemogokan karena perselisihan gaji.

Gubernur Distrik Ibu Kota Nasional Powes Parkop mengatakan dalam siaran radio bahwa penjarahan dilakukan oleh "oportunis".

Pemerintah telah mengerahkan tentara untuk mencoba memulihkan ketertiban.

Berikut foto-foto kerusuhan yang melana Port Moresby ada Rabu (10/1/2024):

 Papua Nugini rusuh

 (Sumber: STR/AFP)

Papua Nugini rusuh

