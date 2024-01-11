Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ibu Ini Pamekan Foto Anaknya Lulusan SMKN Jateng yang Didirikan Ganjar saat Gubernur

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |11:21 WIB
Ibu Ini Pamekan Foto Anaknya Lulusan SMKN Jateng yang Didirikan Ganjar saat Gubernur
Ibu Ini Pamerkan Foto Anaknya ke Ganjar
A
A
A

 

JAKARTA - Momen unik terjadi saat Calon Presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo blusukan dan menginap di salah satu rumah warga di Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Kamis (11/1/2024).

Pasalnya, terdapat ibu rumah tangga bernama Diarni yang bergegas mengambil foto anaknya yang terpajang di dinding rumah setelah melihat Ganjar Pranowo jalan kaki melewati gang depan kediamannya.

Diarni melakukan hal itu lantaran anaknya lulusan SMKN Jawa Tengah (Jateng) yang didirikan Ganjar saat menjadi gubernur. Anaknya itu pun saat ini menjadi TNI.

Momen tersebut terjadi ketika capres yang didukung Partai Perindo mengawali pagi dengan berolahraga sambil menyapa warga. "Ini foto anak saya, namanya Fahri, Pak. Sekarang Jadi tentara," kata Diarni sumringah.

Kejadian yang sangat tiba-tiba itu sempat membuat Ganjar bingung. Kemudian, Diarni menjelaskan jika anaknya adalah lulusan SMKN Jawa Tengah kampus Semarang tahun 2021.

"Ini anak Bapak, lulusan SMKN Jateng. Rasanya senang sekarang dia jadi TNI di Bandung," kata Darni.

Ia sangat bersyukur karena bisa bertemu langsung dengan Ganjar. Karena, bagi anak dan keluarganya, Ganjar adalah sosok bapak.

"Kalau lihat televisi ada Pak Ganjar Pranowo, satu keluarga teriak itu bapak, itu loh bapak," ceritanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement