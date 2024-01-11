Ibu Ini Pamekan Foto Anaknya Lulusan SMKN Jateng yang Didirikan Ganjar saat Gubernur

JAKARTA - Momen unik terjadi saat Calon Presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo blusukan dan menginap di salah satu rumah warga di Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Kamis (11/1/2024).

Pasalnya, terdapat ibu rumah tangga bernama Diarni yang bergegas mengambil foto anaknya yang terpajang di dinding rumah setelah melihat Ganjar Pranowo jalan kaki melewati gang depan kediamannya.

Diarni melakukan hal itu lantaran anaknya lulusan SMKN Jawa Tengah (Jateng) yang didirikan Ganjar saat menjadi gubernur. Anaknya itu pun saat ini menjadi TNI.

Momen tersebut terjadi ketika capres yang didukung Partai Perindo mengawali pagi dengan berolahraga sambil menyapa warga. "Ini foto anak saya, namanya Fahri, Pak. Sekarang Jadi tentara," kata Diarni sumringah.

Kejadian yang sangat tiba-tiba itu sempat membuat Ganjar bingung. Kemudian, Diarni menjelaskan jika anaknya adalah lulusan SMKN Jawa Tengah kampus Semarang tahun 2021.

"Ini anak Bapak, lulusan SMKN Jateng. Rasanya senang sekarang dia jadi TNI di Bandung," kata Darni.

Ia sangat bersyukur karena bisa bertemu langsung dengan Ganjar. Karena, bagi anak dan keluarganya, Ganjar adalah sosok bapak.

"Kalau lihat televisi ada Pak Ganjar Pranowo, satu keluarga teriak itu bapak, itu loh bapak," ceritanya.