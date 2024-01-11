Advertisement
HOME NEWS JATENG

Didukung Pengasuh Ponpes Ma'hadut Tholabah Tegal, Ganjar Komitmen Jalankan UU Pesantren

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |21:05 WIB
Didukung Pengasuh Ponpes Ma'hadut Tholabah Tegal, Ganjar Komitmen Jalankan UU Pesantren
Capres Nomor urut 3, Ganjar Pranowo di Ponpes Tegal (foto: dok TPN)
A
A
A

TEGAL - Ganjar Pranowo melanjutkan safarinya ke Pondok Pesantren Ma'hadut Tholabah Jatimulya Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, Kamis (11/1/2024). Capres nomor urut 3 -- yang juga diusung oleh Partai Perindo itu, disambut meriah para santri dan didoakan pimpinan pesantren untuk menjadi presiden 2024.

Tiba di lokasi, Ganjar disambut KH Nasihun Isa Mufti (pengasuh ponpes putri) dan KH Muhammad Syafii Baidowi (pengasuh ponpes putra). Kemudian disematkan surban kepada Ganjar.

Ribuan santri yang sudah berjalar di sepanjang lorong komplek pesantren histeris berebut salaman. Mereka tak jarang memanggil nama Ganjar berkali-kali.

Ganjar dan para pimpinan pesantren lalu melakukan pertemuan tertutup sekira 30 menit. Selanjutnya, menemui ribuan santri di halaman sekolah setempat.

KH Nasihun Isa Mufti mengaku bahagia sekali mendapat tamu seorang calon presiden, yang juga mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu.

"Hari ini kita kedatangan tamu seorang Capres, yakni Pak Ganjar. Dan, insyaallah beliau terpilih menjadi presiden 2024," sambutnya.

Menurutnya, Ganjar sangat peduli dengan nasionalisme. Itu dibuktikan saat menjabat Gubernur sangat tegas dalam memerangi radikalisme.

"Kita tahu selama menjadi Gubernur beliau tegas memberantas radikalisme. Bahkan ada kepala sekolah yang terindikasi radikalisme diancam dipecat, waktu itu," paparnya.

