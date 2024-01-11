Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Deklarasi di Pesta Rakyat Purwokerto, Puluhan Ribu Relawan Siap Menangkan Ganjar-Mahfud

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |20:54 WIB
Deklarasi di Pesta Rakyat Purwokerto, Puluhan Ribu Relawan Siap Menangkan Ganjar-Mahfud
Puluhan Ribu Orang Hadiri Pesta Rakyat di Purwokerto/ist
A
A
A

PURWOKERTO – Puluhan ribu pendukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD memadati Pesta Rakyat Ganjar-Mahfud, di Gor Satria Kota Purwokerto, Kabupaten Purwokerto, Jawa Tengah, pada Kamis (11/1/2024).

Mereka menyuarakan harapannya melalui deklarasi untuk menjadikan Ganjar Pranowo sebagai Presiden dan Mahfud MD sebagai Wakil Presiden Indonesia selanjutnya.

Ketua DPW Jawa Tengah, Tino Indra, mengatakan, deklarasi ini adalah bentuk dukungan solid dari puluhan ribu rakyat untuk memperjuangkan kepemimpinan yang berkualitas dan berintegritas.

“Ganjar Pranowo dan Mahfud MD adalah pilihan yang tepat untuk memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik,” ujar Tino.

Tino menegaskan, bahwa Jawa Tengah akan menjadi wilayah yang dapat menyumbang suara terbesar untuk kesuksesan paslon nomor 3 tersebut pada 14 Febuari mendatang.

Konser akbar Sahabat Ganjar ini, dimeriahkan oleh Vibration Entertainment, Tipe-X, NDX AKA, dan penampilan keren lainnya. Dibuka dengan menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya”, sebagai momentum untuk membangkitkan jiwa nasionalisme dari warga Purwokerto.

“Disini kita penuh semangat untuk memimpin ribuan warga Purwokerto yang luar biasa dan kita juga mendoakan yang terbaik untuk pak Ganjar dan pak Mahfud menjadi pemimpin bangsa,” kata NDX AKA.

Sementara itu, Dina, salah seorang pengunjung antusias memberikan dukungan untuk pasangan Ganjar-Mahfud.

