Bantu Masyarakat, Civitas Ganjar Gelar Pasar Sembako Murah di Riau

PEKANBARU - Sukarelawan dari alumni muda Universitas Sumatera Utara (USU), dan Universitas Riau (UNRI) yang tergabung dalam Civitas Ganjar menggelar kegiatan bazar sembako, atau pasar murah bagi masyarakat, di Jalan Swakarya, Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau.

Koordinator Wilayah Civitas Ganjar Riau, Hardi Yuda mengatakan, kegiatan dilakukan untuk meringankan beban masyarakat khususnya yang berada di kalangan bawah.

“Hari ini kami menggelar kegiatan pasar murah, di mana masyarakat dapat membeli kebutuhan pokok hanya dengan setengah harga. Alhamdulillah mereka sangat terbantu dan senang,” ujar Hardi Yuda dalam keterangannya, Kamis (11/1/2024).

Dia menyebut, kegiatan kali ini terinspirasi dari sosok Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Mahfud MD. Di mana pasangan tersebut sangat peduli dan memikirkan kebutuhan masyarakat.

“Seperti yang diketahui, Pak Ganjar dan Pak Mahfud telah memiliki program yang sangat berpihak kepada masyarakat. Salah satunya program pasokan pangan aman, harga enak di kantong untuk memastikan harga bahan pokok terjangkau,” jelasnya.

Adapun di sisa waktu kampanye, dia menegaskan akan terus menyosialisasikan pasangan Capres Cawapres nomor urut tiga untuk kemenangan di Provinsi Riau. “Kami akan terus gas pol menyosialisasikan dan semakin semangat mendekati pemungutan suara, demi Indonesia yang lebih baik,” pungkasnya.

(Awaludin)