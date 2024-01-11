Jawab Keluhan Petani, Atikoh Pastikan Ganjar-Mahfud Akan Bangun 3 Pabrik Pupuk Baru

PALEMBANG - Siti Atikoh turut menjawab keluh kesah yang diungkapkan beberapa petani saat mampir di Rest Area 311, Tol Bakauheni-Kayu Agung, Pedamaran, Ogan Komering Ilir (OKI), Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), Kamis (11/1/2024).

Atikoh memastikan bahwa sang suami, Ganjar Pranowo saat ini terus berupaya untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, salah satunya dengan menambah pembangunan pabrik pupuk baru.

“Kemarin Mas Ganjar sudah sampaikan, jadi ini bukan statement saya ya, sudah sampaikan kalau memang kebutuhannya tidak cukup dari pabrik lokal nanti secara bertahap membuat pabrik pupuk baru ya,” ujar Atikoh.

“Kemungkinan kemarin kalau tidak salah 3 ya, kepinginnya ada 3 pabrik baru, tapi itu juga bertahap. Sebetulnya kita juga memiliki pabrik banyak, permasalahannya adalah mungkin dari sisi bahan bakunya, kita kan bisa alternatif-alternatif,” sambungnya.

Meski optimis jika Ganjar bisa menang di Pilpres 2024 nanti, namun Atikoh menyebut, saat ini ia belum bisa memberikan banyak janji terkait permasalahan tersebut.

Karena itu, Atikoh lantas terus meminta dukungan dari masyarakat agar Ganjar-Mahfud bisa menang Pilpres 2024 sehingga bisa memperjuangkan dan menjawab segala keluhan masyarakat.

“Jadi itu mungkin janji saya. Saya tidak bisa berjanji, karena kalau kondisi sekarang kita tidak punya power untuk melakukan itu. Terima kasih,” tuturnya.

“Tetapi nanti insya Allah kalau ke depan, saya juga akan ikut berjuang bersama masyarakat. Terima kasih,” imbuh Atikoh.

Dalam kesempatan tersebut, Siti Atikoh juga turut berdialog dengan simpatisan dan kader partai pendukung di sela-sela perjalanan menuju Palembang, Sumatera Selatan dari Lampung.