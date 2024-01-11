Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Jawab Keluhan Petani, Atikoh Pastikan Ganjar-Mahfud Akan Bangun 3 Pabrik Pupuk Baru

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |17:11 WIB
Jawab Keluhan Petani, Atikoh Pastikan Ganjar-Mahfud Akan Bangun 3 Pabrik Pupuk Baru
Atikoh Ganjar di Palembang, Sumsel (Foto: Wiwie Heriyani)
A
A
A

PALEMBANG - Siti Atikoh turut menjawab keluh kesah yang diungkapkan beberapa petani saat mampir di Rest Area 311, Tol Bakauheni-Kayu Agung, Pedamaran, Ogan Komering Ilir (OKI), Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), Kamis (11/1/2024).

Atikoh memastikan bahwa sang suami, Ganjar Pranowo saat ini terus berupaya untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, salah satunya dengan menambah pembangunan pabrik pupuk baru.

“Kemarin Mas Ganjar sudah sampaikan, jadi ini bukan statement saya ya, sudah sampaikan kalau memang kebutuhannya tidak cukup dari pabrik lokal nanti secara bertahap membuat pabrik pupuk baru ya,” ujar Atikoh.

“Kemungkinan kemarin kalau tidak salah 3 ya, kepinginnya ada 3 pabrik baru, tapi itu juga bertahap. Sebetulnya kita juga memiliki pabrik banyak, permasalahannya adalah mungkin dari sisi bahan bakunya, kita kan bisa alternatif-alternatif,” sambungnya.

Meski optimis jika Ganjar bisa menang di Pilpres 2024 nanti, namun Atikoh menyebut, saat ini ia belum bisa memberikan banyak janji terkait permasalahan tersebut.

Karena itu, Atikoh lantas terus meminta dukungan dari masyarakat agar Ganjar-Mahfud bisa menang Pilpres 2024 sehingga bisa memperjuangkan dan menjawab segala keluhan masyarakat.

“Jadi itu mungkin janji saya. Saya tidak bisa berjanji, karena kalau kondisi sekarang kita tidak punya power untuk melakukan itu. Terima kasih,” tuturnya.

“Tetapi nanti insya Allah kalau ke depan, saya juga akan ikut berjuang bersama masyarakat. Terima kasih,” imbuh Atikoh.

Dalam kesempatan tersebut, Siti Atikoh juga turut berdialog dengan simpatisan dan kader partai pendukung di sela-sela perjalanan menuju Palembang, Sumatera Selatan dari Lampung.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement