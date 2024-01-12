23.210 Orang Meninggal di Gaza, Wapres Upayakan Gencatan Senjata Permanen

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengungkapkan keprihatinan terkait 23.210 orang meninggal dunia di Gaza, Palestina akibat konflik dengan Israel yang terjadi sejak 7 Oktober 2023.

Hal itu diungkapkan Wapres saat menerima Kunjungan Kehormatan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Kerajaan Arab Saudi Waleed bin Abdul Karim El-Khereji, di Istana Wakil Presiden, Jalan Merdeka Selatan No.6, Jakarta Pusat, Kamis (11/1/2024). Pada kesempatan itu, hadir Bersama Wamenlu Arab Saudi, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah H. Amodi.

Selain membahas peningkatan kerjasama kedua negara, pertemuan tersebut juga membahas soal penyelesaian konflik di Palestina. “Keprihatinan saya sangat mendalam terhadap situasi di Gaza. Saat ini lebih dari 23.210 orang meninggal,” ungkap Wapres.

Karena itu, Wapres menegaskan bahwa Indonesia akan terus berjuang untuk Palestina. Kepada Wamenlu Waleed, Wapres pun menyampaikan tiga langkah penting yang harus dilakukan.

“Pertama, terus upayakan gencatan senjata yang lebih permanen. Kedua, penting untuk merancang bantuan kemanusiaan yang berkelanjutan. Ketiga, secara serius memikirkan dimulainya proses perdamaian, guna mencapai penyelesaian dua negara,” paparnya.

BACA JUGA: Indonesia Dukung Mahkamah Internasional Adili Israel atas Genosida Rakyat Palestina di Gaza

Dalam pertemuan ini, Wapres pun mengapresiasi Arab Saudi sebagai anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), yang telah melakukan berbagai upaya dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina, termasuk menggalang dukungan dari negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, seperti Amerika Serikat, Inggris, Tiongkok, Perancis, dan Rusia (P5).

“Saya apresiasi upaya bersama Arab Saudi dalam kerangka OKI, untuk menggalang dukungan dari negara-negara P5 pada bulan November lalu, dan untuk penyelesaian konflik Israel-Palestina,” ujarnya.