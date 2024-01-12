Yenny Wahid Sebut Ganjar Mirip dengan Gus Dur: Sama-sama Mengayomi Kaum Terpinggirkan

JOMBANG - Yenny Wahid menilai, ada kesamaan antara Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dengan Ganjar Pranowo. Menurutnya, kedua tokoh bangsa itu sama-sama memiliki semangat mengayomi kaum Mustadh'afin atau kaum yang terpinggirkan.

Hal itu disampaikan putri kedua Presiden ke-5 Republik Indonesia tersebut saat mendampingi Ganjar ziarah ke makam ayah dan kakeknya, Gus Dur dan KH Hasyim Asy'ari di Ponpes Tebuireng Jombang, Jumat (12/1/2024). Bersama keluarga besar Gus Dur, Ganjar ziarah dan berdoa di makam para pahlawan dan bapak bangsa itu.

"Mas Ganjar dan keluarga Gus Dur itu sangat dekat. Mas Ganjar ini satu-satunya capres yang sowan ke Bu Sinta Nuriyah dan diterima dengan hangat. Diajak makan dan ngobrol gayeng," ucap Yenny.

Kedekatan Ganjar dan keluarga Gus Dur, kata Yenny, tidak hanya dalam urusan politik. Ganjar dan keluarga Gus Dur sudah memiliki kedekatan emosional sejak lama.

"Jadi memang sangat akrab, tidak hanya politik tapi juga ada kesamaan visi antara Mas Ganjar dengan Gus Dur," ungkapnya.

Menurutnya, Ganjar dan Gus Dur sama-sama suka mengayomi masyarakat kecil. Keduanya berada dalam barisan kaum Mustadh'afin atau kaum yang terpinggirkan.

"Gus Dur kan memang pembela orang-orang yang terpinggirkan. Kita melihat sosok Mas Ganjar, beliau juga sama. Berada bersama mereka dan mengayomi mereka," katanya.