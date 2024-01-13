Keluarga Penderita Lumpuh di Lebak Banten Bakal Dirujuk ke Rumah Sakit

LEBAK - Misto (64) warga Kampung Cihuni, Desa Curugpanjang, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten mengalami kelumpuhan. Ironisnya, penyakit serupa juga dialami oleh kelima adiknya. Mereka adalah Rahmat Hidayat, Sumantri, Abdul Rohman, Elah serta Edi. Keenamnya tinggal bersama dalam satu rumah panggung yang tampak tak terurus.

Menanggapi hal tersebut, Penjabat Bupati Lebak, Iwan Kurniawan mengatakan telah menerima informasi adanya satu keluarga menderita lumpuh.

"Informasi yang saya terima dari Dinkes dan Dinsos memang keluarga itu sudah lama mengalami lumpuh. Itu juga sudah menjadi perhatian Pemda melalui Dinkes dan Dinsos, untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan bantuan sosial," kata Iwan saat dihubungi melalui telepon seluler, Sabtu (13/1/2024).

Menurut Iwan, pihaknya juga telah meminta Dinas Kesehatan untuk melakukan pemeriksaan mendetail kepada keluarga Misto.

"Saat ini petugas puskesmas sudah melakukan pemeriksaan kesehatan keluarga lumpuh tersebut, dan perlu ada diagnosis penyebabnya dan di rujuk ke rumah sakit," kata dia.

Dalam waktu dekat, lanjut Iwan, pihaknya juga akan membawa keluarga Misto untuk dirujuk ke RSUD dr. Adjidarmo ataupun RS lainnya.

"Yang fasilitasi nanti Dinkes, saya sudah minta. Bantuan sosial juga sebelumnya sudah disalurkan," katanya.

(Awaludin)