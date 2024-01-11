Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Miris! Satu Keluarga di Lebak Banten Menderita Lumpuh

Fariz Abdullah , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |13:06 WIB
Miris! Satu Keluarga di Lebak Banten Menderita Lumpuh
Warga Lebak Banten yang derita lumpuh (foto: MPI/Fariz)
A
A
A

LEBAK - Misto (64) warga Kampung Cihuni, Desa Curugpanjang, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten mengalami kelumpuhan. Ironisnya, penyakit serupa juga dialami oleh kelima adiknya. Mereka adalah Rahmat Hidayat, Sumantri, Abdul Rohman, Elah serta Edi. Keenamnya tinggal bersama dalam satu rumah panggung yang tampak tak terurus.

Sulihat, tetangga dekat Misto mengatakan, jika ayah Misto sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, saat ini Misto bersama adiknya yang mengalami kelumpuhan tinggal satu rumah.

"Misto bersama kelima adiknya mengalami kelumpuhan sudah lama. Untuk makan sehari-hari keluarga Misto hanya mengandalkan dari tetangganya saja," kata Sulihat, Kamis (11/1/2024).

Abdul Rohmat, salah seorang adik Misto mengatakan, kelumpuhan yang dialaminya sudah lama. Padahal dahulu kondisinya sehat.

"Untuk berjalan sangat sulit sekali, paling bisa berjalan dengan cara berpegangan pada sebuah bambu yang dipasang di dinding rumah, kalau tidak berpegangan tidak bisa berjalan," kata Abdul Rohmat.

Ia mengungkapkan, untuk makan sehari-hari dia bersama adik dan kakaknya hanya mengandalkan kebaikan dari tetangga rumahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/340/3154556//kasus_penodongan_di_lebak-uXMs_large.jpg
Heboh! Pemuda di Lebak Todongkan Senpi Usai Kalah Jumlah saat Duel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/15/56/3147518//elektroda_yang_ditanamkan_di_korteks_motorik_membantu_merekam_aktivitas_otak_yang_berkaitan_dengan_bicara-OTEs_large.jpg
Pertama Kali, Implan Otak Berhasil Buat Pasien ALS Kembali Bisa Bicara dan Menyanyi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/24/340/3141587//warga_lebak_terjangkit_tbc-gJXx_large.jpg
Ribuan Warga Lebak Terjangkit TBC, 1 Orang Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/340/3137353//penangkapan_pencuri-VjAs_large.jpg
Miris! Pria di Lebak Curi Uang untuk Beli Obat Ibunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/340/3134396//orangtua_siswa_bawa_meja_dan_kursi_untuk_belajar-VbOY_large.jpg
Heboh! Orang Tua Siswa SD di Lebak Bawa Meja dan Kursi Sendiri untuk Belajar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/12/340/3121877//kasus_pembacokan-Jj7S_large.jpg
Gegara Uang, Warga Lebak Dibacoki Pamannya Sendiri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement