Miris! Satu Keluarga di Lebak Banten Menderita Lumpuh

LEBAK - Misto (64) warga Kampung Cihuni, Desa Curugpanjang, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten mengalami kelumpuhan. Ironisnya, penyakit serupa juga dialami oleh kelima adiknya. Mereka adalah Rahmat Hidayat, Sumantri, Abdul Rohman, Elah serta Edi. Keenamnya tinggal bersama dalam satu rumah panggung yang tampak tak terurus.

Sulihat, tetangga dekat Misto mengatakan, jika ayah Misto sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, saat ini Misto bersama adiknya yang mengalami kelumpuhan tinggal satu rumah.

"Misto bersama kelima adiknya mengalami kelumpuhan sudah lama. Untuk makan sehari-hari keluarga Misto hanya mengandalkan dari tetangganya saja," kata Sulihat, Kamis (11/1/2024).

Abdul Rohmat, salah seorang adik Misto mengatakan, kelumpuhan yang dialaminya sudah lama. Padahal dahulu kondisinya sehat.

"Untuk berjalan sangat sulit sekali, paling bisa berjalan dengan cara berpegangan pada sebuah bambu yang dipasang di dinding rumah, kalau tidak berpegangan tidak bisa berjalan," kata Abdul Rohmat.

Ia mengungkapkan, untuk makan sehari-hari dia bersama adik dan kakaknya hanya mengandalkan kebaikan dari tetangga rumahnya.