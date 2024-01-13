TGB: Ganjar-Mahfud Tak Pernah Menyakiti Umat

JAKARTA – Wakil Ketua Koordinator Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, TGB Zainul Majdi mengatakan visi misi Ganjar-Mahfud sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) 2024 telah memenuhi syarat yang jelas sebagai pemimpin negara.

Hal itu lantaran diantara visi misi tersebut keduanya menawarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sakti yang menjadi salah satu program unggulan di pemilihan presiden (pilpres) 2024.

Tidak hanya itu, TGB Zainul juga mengatakan program itu merupakan salah satu dari 21 program unggulan Ganjar-Mahfud.

“Sekarang itu masih banyak kartu. Maka nanti kalau Ganjar-Mahfud diberikan amanah semua kartu itu akan dihilangkan cukup dengan KTP saja,” kata TGB Zainul, Sabtu (13/1/2024).

Menurutnya, program ini akan mempermudah masyarakat dalam mengakses hak-hak yang dimilikinya sebagai warga negara. Untuk itu, mereka tidak akan lagi diberatkan dengan adanya banyak kartu. Sehingga untuk setiap pembelian seperti solar untuk nelayan, pupuk untuk petani, termasuk juga bantuan untuk guru ngaji, itu semua cukup dengan menggunakan KTP.

“Termasuk satu sarjana untuk keluarga miskin dan semua program-program yang lain. Kesehatan, pendidikan, dan ekonomi cukup hanya dengan KTP saja,” ucapnya.