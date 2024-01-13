Mutilasi Pengusaha Kafe, Tukang Pijat di Malang Sempat Dihantui Arwah Korban

MALANG - Tukang pijat di Malang pemutilasi pengusaha kafe asal Surabaya mengungkap fakta baru sempat dihantui arwah korban. Korban berinisial AP (34) ini sempat menghantui pelaku bernama Abdul Rahman (39) di hari ketujuh usai membunuh AP, pada Minggu 15 Oktober 2023.

Guntur Putra Abdi Wijaya, selaku kuasa hukum tersangka menyatakan, pelaku didatangi korban dalam bentuk tak kasat mata di hari ketujuh usai ia menghabisi nyawa pengusaha kafe asal Surabaya itu. Tak cuma sekali, bahkan pengakuan pelaku korban datang beberapa kali saat Rahman, beristirahat.

"Pelaku bilang sempat didatangi, setelah hari ketujuh. Didatangi waktu istirahat dan praktek," ucap Guntur Putra Abdi Wijaya, dihubungi melalui telepon, Sabtu (13/1/2024).

Sementara pengakuan pelaku, menguburkan potongan kepala, telapak tangan dan kaki, di tepi bantaran Sungai Bango, karena memang kasihan ke korbannya. Keyakinan Rahman, meski nyawa AP telah dihabisi dan potongan tubuhnya dibuang ke Sungai Bango, harus ada beberapa bagian yang dikuburkan, hingga sempat mendoakan sendiri korbannya.

"Cuman waktu saya tanya kenapa sengaja tidak dibuang semua dan sebagian dikubur. Katanya dia merasa kasihan, dan akhirnya sebagian dikubur. Katanya pelaku juga mendoakan. (Dibuang karena menghilangkan jejak) tidak, dia bilang dia kasihan, biar dia mengakui niat terbongkar dan dia mengakuinya," jelasnya.

Korban dan tersangka kliennya sendiri diakui baru mengenal sekitar empat bulan sebelum akhirnya bertemu kembali, dan terjadi pembunuhan pada Minggu malam 15 Oktober 2023 lalu. Dimana sebelum dihabisi nyawa AP, keduanya diakui Guntur sempat terjadi cek-cok hingga korban sempat memukul tersangka kliennya.

BACA JUGA: Begini Tampang Pelaku Mutilasi Pengusaha Kafe di Malang

"Juni sudah terjadi pertemuan, kenalnya di Juni, sampai Oktober pertemuan terakhir. (Terjadi cek-cok) iya, jadi cekcok itu lewat hp, kemudian ketemu cekcok sampai korban mukul pelaku duluan," tandasnya.