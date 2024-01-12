Advertisement
HOME NEWS JATIM

Terungkap! Tukang Pijat Pelaku Mutilasi Pengusaha Kafe Ternyata Dukun Ilmu Hitam

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |05:27 WIB
Terungkap! Tukang Pijat Pelaku Mutilasi Pengusaha Kafe Ternyata Dukun Ilmu Hitam
A
A
A

MALANG - Pria tukang pijat di Malang membunuh dan memutilasi pengusaha kafe asal Surabaya diketahui juga merupakan dukun ilmu hitam. Hal ini pula yang awalnya pelaku menawarkan jasa ilmu guna-guna atau ilmu gaib ke korban berinisial AP (34).

Abdul Rahman, pelaku mutilasi menyatakan, ia telah belajar ilmu gaib sejak tahun 2003. Ia belajar ilmu itu dari Banten, dengan jumlah klien yang ditangani sekitar 75 orang. Dari jumlah itu sebagian besar berhasil, dimana permintaan mulai dari pengiriman guna-guna, pelet, hingga ilmu hitam.

"(Belajar dimana) di Banten, (berapa yang menggunakan jasa ilmu gaib) sudah banyak, kurang lebih 75, (caranya praktek bagaimana) pakai kartu," ucap Rahman, pelaku saat di Mapolresta Malang Kota, pada Kamis (11/1/2024).

Diketahui pelaku juga diduga beberapa kali mengirimkan hal-hal tak kasat ke seseorang, sesuai permintaan kliennya. Dugaan itu bahkan membuat tangan pelaku berwarna merah seperti berlumuran darah.

"(Ilmu santetnya berhasil) semuanya berhasil, (untuk jasa korban) sempat manjur," ujar pelaku berusia 39 tahun tersebut.

Di sis lain Kasatreskrim Polresta Malang Kota Kompol Danang Yudanto menjelaskan, bila tersangka dan korbannya ini berkenalan dari aplikasi media sosial Tinder. Dimana saat itu tersangka ternyata menawarkan jasa guna-guna selain praktek pijatnya.

"Jadi di tinder itu pelaku mengiklankan membuka jasa pijat, dan juga ada jasa gaib ilmu gaib atau jasa guna-guna," ucap Danang Yudanto.

Halaman:
1 2
      
