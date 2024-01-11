Ngeri! Pelaku Mutilasi di Malang Buang Organ Dalam Korban ke Sungai

MALANG - Nyaris delapan jam lebih tukang pijat di Malang memotong-motong tubuh pengusaha kafe asal Surabaya. Pelaku Abdul Rahman (39) melakukan aksinya usai membeli sebuah pisau di Pasar Besar, Kota Malang, pada Senin 16 Oktober 2023.

"Pelaku membeli pisau yang selanjutnya digunakan memotong tubuh korban menjadi 9 bagian. Pemotongan ini dilakukan selama kurang lebih pukul 08.00 pagi selesai pukul 4 sore," kata Kasatreskrim Polresta Malang Kota, Kompol Danang Yudanto, saat rilis di Mapolres Malang, Kamis (11/1/2024).

Potongan tubuh pengusaha kafe asal Surabaya ini sempat diletakkan dalam ember yang disita sebagai barang bukti oleh kepolisian. Selanjutnya seusai dipotongi, tubuh korban berinisial AP (34) dimasukan ke tiga buah plastik besar.

"Keesokan harinya (pada Selasa 17 Oktober 2023) kira-kira pukul 4 pagi, potongan-potongan tersebut dibuang yaitu potongan pertama yang berisikan badan atau torso, itu tubuh bagian tengah dibuang ke Sungai Bango, dengan cara isinya dikeluarkan atau dikeluarkan dari kresek, sehingga hanyut ke dalam aliran sungai bambu," tuturnya.

Selanjutnya, pelaku Rahman kembali ke rumah kosnya, untuk membawa kantong plastik besar unah berisikan sisa bagian tubuh korban. Rahman pun kembali membuang potongan tubuh berupa pergelangan tangan, kaki, dan paha, ke Sungai Bango.

"Kemudian yang terakhir, yang berisikan jasad yang kiranya bisa diidentifikasi yaitu berupa kepala, kedua telapak tangan, dan kedua telapak kaki, dikuburkan di bantaran Sungai Bango," bebernya.