HOME NEWS JATIM

Keluarga Pengusaha Kafe yang Dimutilasi di Malang Temukan Kesamaan Ciri Fisik di Kerangka Korban

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |09:22 WIB
Keluarga Pengusaha Kafe yang Dimutilasi di Malang Temukan Kesamaan Ciri Fisik di Kerangka Korban
Lokasi penemuan kerangka korban mutilasi di tepi Sungai Bango, Malang, Jawa Timur. (Foto: Okezone.com/Avirista Midaada)
A
A
A

MALANG - Pengusaha kafe asal Surabaya dimutilasi oleh tukang pijat di Malang. Jasad pengusaha kafe berinisial AP (34) ini ditemukan terpisah dengan kondisi sudah menjadi kerangka atau tulang belulang. Bagian kepala yang telah menjadi tengkorak, tangan, dan kaki dikubur di tepi Sungai Bango, dekat Gang 11 Jalan Raya Sawojajar.

Sementara bagian tubuhnya diduga merupakan potongan yang sempat ditemukan pada 31 Oktober 2023 lalu di aliran Sungai Amprong, Kelurahan Buring, Kecamatan Kedungkandang, atau di belakang Rusunawa. Hasilnya ada kecocokan antara ciri fisik kerangka itu dengan jasad korban AP.

"Bahwasannya apa yang dilihat di kamar mayat itu benar adalah anaknya (korban AP)," ucap Kasatreskrim Polresta Malang Kota Kompol Danang Yudanto, dikonfirmasi pada Selasa pagi (9/1/2024) di Mapolresta Malang Kota.

Telusuri berita news lainnya
