Warga Hapus Lukisan Logo One Piece di Jalan Usai Ditegur Aparat

MALANG – Warga di Jalan Lahor, Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, terpaksa melakukan kerja bakti pada Selasa malam (5/8/2025), setelah sebuah lukisan di jalan menyerupai logo bajak laut dari anime One Piece viral di media sosial.

Lukisan tersebut berada di salah satu perempatan dan sempat menarik perhatian publik, karena menyerupai lambang bajak laut yang identik dengan karakter dalam anime populer One Piece. Meski tidak persis sama, motif lukisan itu dianggap cukup mencolok sehingga memicu perhatian aparat.

Menanggapi hal tersebut, warga RT 4 RW 4 akhirnya bergotong royong mengecat ulang gambar tersebut menjadi bulatan putih polos. Proses pengecatan turut diawasi oleh aparat, termasuk seorang Babinsa TNI berseragam dan sejumlah anggota lain yang tidak menggunakan pakaian dinas.

Ketua RT 4 RW 4, Arianto Sigit, mengonfirmasi bahwa lukisan itu dibuat oleh sejumlah pemuda setempat sekitar satu minggu sebelumnya. Namun setelah viral, ia mengaku mendapat teguran langsung dari Ketua RW yang juga berprofesi sebagai aparat.

“Sebenarnya ini sudah seminggu lebih, yang buat anak-anak muda sini. Tapi tadi habis Maghrib saya ditelepon Pak RW, lalu didatangi juga (aparat TNI-Polri),” ujar Arianto saat ditemui di lokasi.