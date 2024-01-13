Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Ibu Bunuh Anak di Musi Rawas, Motifnya Diduga Gegara Tidak Mau ke Malaysia

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |06:45 WIB
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

MUSI RAWAS - Seorang ibu di Kabupaten Musi Rawas tepatnya di Dusun IV Jaya Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas, tega menganiayaa anak kandungnya yang berusia 8 tahun hingga tewas. Pelaku diduga orang mengidap gangguan jiwa.

Kapolres Musi Rawas AKBP Andi Supriadi melalui Kasi Humas Iptu Herdiansyah membenarkan adanya peristiwa penganiayaan berat yang mengakibatkan korban seorang bocah bernama Sahrini berusia 8 tahun meninggal dunia. Korban meninggal dunia setelah dianiaya oleh ibu kandungnya sendiri bernama Suminah (43).

Kronologi kejadian pada Kamis 11 Januari 2024 sekitar pukul 21.40 WIB di rumah korban dan pelaku di Dusun IV Desa Leban Jaya, Kecamatan Tuah Negeri, Musi Rawas. Saat itu, saksi Tri Sarno (53) sedang tidur tiba-tiba mendengar korban menangis, lalu dengan celat saksi bangun dan berkata kepada korban "ngapo ribut ribut ni" (kenapa ribu-ribut ini) dan korban berkata "perut aku sakit, sakit".

Kemudian, saksi melihat kondisi anaknya sudah berlumuran darah, dan tidak lama keluar pelaku dari dalam kamar sambil memegang sebilah sabit.

Selanjutnya saksi Tri berkata "kau apoin anak kauni" (kau apakan anakmu), dijawab oleh pelaku "aku nak bunuh anak aku, aku jugo nak mati bae, aku dak galak ke Malaysia, disano cuma disuruh makan ular samo babi" (aku nak bunuh anak aku, aku juga tidak mau ke Malaysia, disana hanya disuruh makan ular sama babi).

Dan dari kamar secara cepat anak dari saksi Tri bernama Rohati (28) merampas sabit atau celurit yang dipegang oleh pelaku, sedangkan suami pelaku mengambil tali didalam rumah untuk mengikat pelaku dengan dibantu warga setempat.

Halaman:
1 2
      
