HOME NEWS JABAR

Kebakaran Melahap 4 Rumah di Sukabumi Diduga Korsleting Listrik, 2 Warga Pingsan

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |05:19 WIB
Kebakaran Melahap 4 Rumah di Sukabumi Diduga Korsleting Listrik, 2 Warga Pingsan
Kebakaran di Sukabumi (Foto: Dharmawan Hadi)
A
A
A

SUKABUMI - Sebanyak empat rumah warga di Gang Isnen, Jalan Kabandungan, Kelurahan Selabatu, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, hangus terbakar pada Jumat (12/1/2024).

Kejadian yang terjadi pada sekira pukul 18.00 WIB tersebut diduga terjadi akibat korsleting listrik pada salah satu rumah warga yang merembet ke rumah lainnya.

Salah satu saksi di lokasi kejadian, Heri Supriyadi (32) warga Gang Kaswari, mengatakan pada sekira pukul 17.30 WIB dirinya lewat di lokasi kejadian, namun belum terjadi apa-apa.

Ketika sampai di kediamannya, Heri melihat aliran listrik sudah spanning (tidak stabil) dan ada bau kabel yang terbakar. Lalu beberapa tetangganya bilang ada kebakaran, dalam 2 menit api sudah membesar.

"Api berawal dari lantai atas, dan di sana tidak ada siapa-siapa, pinggir-pinggirnya (dindingnya) juga kayu jadi (api) merambat semua. Api udah gede tidak diketahui penghuni rumah," ujar Heri kepada MNC Portal Indonesia.

Halaman:
1 2
      
