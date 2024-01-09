Kronologi Pembunuhan Wanita di Sampang, Pelaku Sempat Dikejar

Polisi mengevakuasi korban pembunuhan di Sampang (Foto : MPI)

SAMPANG - Perempuan Warga Dusun Lorpolor, Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Sampang, Madura, ditemukan tewas di dalam kamarnya dengan sejumlah luka, Selasa (9/1/2024) dini hari, sekira pukul 03.30 WIB.

Dugaan sementara korban Siti Maimuna (30) dibunuh dengan senjata tajam (Sajam).

Sebelum kejadian yang diduga pelaku masuk ke kamar korban dengan cara lewat pintu samping.

Kapolsek Omben AKP Budi Nugroho mengatakan korban meninggal dunia diduga akibat dianiaya mengunakan senjata tajam.

Berdasarkan keterangan kakak ipar korban, ada seseorang tidak dikenal masuk kedalam kamar korban.

"Diduga pelaku masuk dari pintu samping rumah, langsung menuju kamar korban, di saat itu terjadi keributan," ungkapnya.

Ketika terdengar keributan, kakak korban terbangun dan menghampirinya, namun korban sudah dalam keadaan bersimbah darah.

"Kakak korban sempat mengejar pelaku, tapi tidak berhasil," kata Budi.