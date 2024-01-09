Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Kronologi Pembunuhan Wanita di Sampang, Pelaku Sempat Dikejar

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |21:50 WIB
Kronologi Pembunuhan Wanita di Sampang, Pelaku Sempat Dikejar
Polisi mengevakuasi korban pembunuhan di Sampang (Foto : MPI)
A
A
A

 SAMPANG - Perempuan Warga Dusun Lorpolor, Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Sampang, Madura, ditemukan tewas di dalam kamarnya dengan sejumlah luka, Selasa (9/1/2024) dini hari, sekira pukul 03.30 WIB.

Dugaan sementara korban Siti Maimuna (30) dibunuh dengan senjata tajam (Sajam).

Sebelum kejadian yang diduga pelaku masuk ke kamar korban dengan cara lewat pintu samping.

Kapolsek Omben AKP Budi Nugroho mengatakan korban meninggal dunia diduga akibat dianiaya mengunakan senjata tajam.

Berdasarkan keterangan kakak ipar korban, ada seseorang tidak dikenal masuk kedalam kamar korban.

"Diduga pelaku masuk dari pintu samping rumah, langsung menuju kamar korban, di saat itu terjadi keributan," ungkapnya.

Ketika terdengar keributan, kakak korban terbangun dan menghampirinya, namun korban sudah dalam keadaan bersimbah darah.

"Kakak korban sempat mengejar pelaku, tapi tidak berhasil," kata Budi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178241/boyamin-FZ0W_large.jpg
Keluarga Bersyukur Pelaku Penculikan Kacab Bank BUMN Bakal Dikenakan Pasal Pembunuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178215/kacab_bank_bumn-ysr5_large.jpg
Datangi Polda Metro, Keluarga Kacab Bank BUMN Desak Pelaku Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176108/mayat-E1XA_large.jpg
Pengeroyok Pria hingga Tewas di Bekasi Ditangkap, Ini Motifnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/340/3175745/pelaku_pembunuhan-T584_large.jpg
Tragis! Karyawati Minimarket di Tol Cipularang Diperkosa Bos Lalu Dibunuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174766/pengacara-Shgb_large.jpg
Pengacara Diplomat ADP Sambangi Polda Metro, Ini Data yang Diminta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174759/reonald-7Nji_large.jpg
Temui Polisi, Pengacara dan Keluarga ADP Sampaikan Surat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement