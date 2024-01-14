Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Perang Masuki Hari Ke-100, Israel Terus Bombardir Gaza Tanpa Henti

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |20:20 WIB
Perang Masuki Hari Ke-100, Israel Terus Bombardir Gaza Tanpa Henti
Foto: Reuters.
YERUSALEM - Israel terus mengebom Jalur Gaza pada Sabtu (13/1/2024) dan bertekad untuk melanjutkan serangannya guna menghancurkan Hamas ketika perang yang mendekati hari ke-100 belum terlihat akan berakhir.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan Israel tidak akan terpengaruh oleh kasus yang diajukan ke Mahkamah Internasional di Den Haag, di mana Israel menolak tuduhan serangan di Gaza sama dengan genosida.

“Tidak ada yang akan menghentikan kami – tidak Den Haag, tidak ada Poros Kejahatan, tidak ada siapa pun,” katanya dalam konferensi pers, merujuk pada Hamas dan milisi Hizbullah dan Houthi yang didukung Iran yang telah menawarkan dukungan mereka.

Lebih dari tiga bulan setelah serangan terhadap Israel pada 7 Oktober yang memicu perang, lebih dari 20.000 warga Palestina tewas dan Gaza berubah rupa menjadi hanya puing-puing, dengan hanya segelintir dari 2,3 juta penduduknya yang terhimpit di sudut kecil di wilayah enklave.

Di Kota Rafah, di bagian selatan, serangan udara Israel terhadap sebuah rumah yang menampung dua keluarga pengungsi menewaskan 10 orang, kata Kementerian Kesehatan Gaza.

Sambil memegang foto seorang gadis yang meninggal dengan sepotong roti di tangannya, Bassem Arafeh, seorang kerabatnya, mengatakan bahwa keluarga-keluarga di Rafah sedang makan malam ketika rumah itu dihantam pada Jumat, (12/1/2024) malam.

      
