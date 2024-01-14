Israel Tuding Hamas Rencanakan Serangan di Swedia

YERUSALEM - Israel pada Sabtu, (13/1/2024) menuduh Hamas berencana menyerang kedutaan besarnya di Swedia sebagai bagian dari ekspansi kelompok militan Islam Palestina ke Eropa, di mana pihak berwenang mengumumkan penangkapan beberapa tersangka bulan lalu.

BACA JUGA: Peringatan Perang Panglima Militer Swedia Picu Kekhawatiran Masyarakat

Dalam sebuah pernyataan yang menindaklanjuti penangkapan yang diumumkan oleh otoritas Denmark, Jerman dan Swedia, badan intelijen Israel Mossad menyebutkan nama seorang tersangka anggota jaringan Hamas di Swedia, tanpa menyebutkan secara spesifik apakah dia juga ditahan.

Belum ada tanggapan segera dari Hamas, yang di masa lalu mengatakan kebijakannya adalah membatasi serangan terhadap Israel, Tepi Barat yang diduduki dan Jalur Gaza, semua wilayah yang menjadi tujuan Hamas untuk mendirikan negara Palestina.

BACA JUGA: 3 Senjata Korea Utara yang Dikirim Ke Hamas

Kementerian Luar Negeri di Stockholm menolak mengomentari keamanan spesifik kedutaan Israel, namun mengatakan: "Swedia menjalankan komitmennya berdasarkan Konvensi Wina untuk melindungi misi luar negeri dengan sangat serius."