Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Israel Tuding Hamas Rencanakan Serangan di Swedia

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |15:40 WIB
Israel Tuding Hamas Rencanakan Serangan di Swedia
Foto: Reuters.
A
A
A

YERUSALEM - Israel pada Sabtu, (13/1/2024) menuduh Hamas berencana menyerang kedutaan besarnya di Swedia sebagai bagian dari ekspansi kelompok militan Islam Palestina ke Eropa, di mana pihak berwenang mengumumkan penangkapan beberapa tersangka bulan lalu.

Dalam sebuah pernyataan yang menindaklanjuti penangkapan yang diumumkan oleh otoritas Denmark, Jerman dan Swedia, badan intelijen Israel Mossad menyebutkan nama seorang tersangka anggota jaringan Hamas di Swedia, tanpa menyebutkan secara spesifik apakah dia juga ditahan.

Belum ada tanggapan segera dari Hamas, yang di masa lalu mengatakan kebijakannya adalah membatasi serangan terhadap Israel, Tepi Barat yang diduduki dan Jalur Gaza, semua wilayah yang menjadi tujuan Hamas untuk mendirikan negara Palestina.

Kementerian Luar Negeri di Stockholm menolak mengomentari keamanan spesifik kedutaan Israel, namun mengatakan: "Swedia menjalankan komitmennya berdasarkan Konvensi Wina untuk melindungi misi luar negeri dengan sangat serius."

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/18/3178139/israel-4YK7_large.jpg
Netanyahu Jatuhkan 153 Ton Bom di Gaza Selama Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/18/3174552/greta_thunberg-RFAZ_large.jpg
Terungkap Perlakuan Brutal Israel terhadap Greta Thunberg, Diseret dan Dipaksa Cium Bendera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172868/hakan-K3oF_large.jpg
Israel Telah Menjadi 'Aktor Jahat' yang Mengancam Kawasan Timur Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172827/pm_israel_benjamin_netanyahu-h2ya_large.jpg
Pidato Netanyahu di PBB, Diwarnai Walk Out hingga Kecam Negara yang Akui Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/18/3172533/israel_serang_yaman-GoDz_large.jpg
Israel Serang Yaman, 8 Orang Tewas dan 142 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/18/3171376/gaza-3Pnc_large.jpg
Serangan Bom Israel Tewaskan 91 Orang di Gaza, Puluhan Bangunan Hancur
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement