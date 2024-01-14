Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 14 Januari: Bom Sarinah yang Menewaskan 8 Orang

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |05:06 WIB
Peristiwa 14 Januari: Bom Sarinah yang Menewaskan 8 Orang
Aparat melakukan pengamanan saat Bom Sarinah (foto: dok Okezone)
A
A
A

BERBAGAI peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 14 Januari. Sebut saja perang revolusi Amerika Serikat hingga tragedi bom Sarinah, Jakarta Pusat.

Okezone merangkum peristiwa penting dan bersejarah terjadi 14 Januari sebagaimana dikutip dari laman Wikipedia, Minggu (14/1/2024)

 

1. Perang Revolusi Amerika Serikat

Perang Revolusi Amerika Serikat (1775–1783) berawal dari pertarungan Kerajaan Britania Raya dan Amerika Serikat yang baru berdiri, namun perlahan menjadi perang global antara Inggris di satu sisi dan Amerika Serikat, Prancis, Belanda, dan Spanyol di sisi lainnya. Perang ini dimenangkan oleh Amerika Serikat dengan hasil yang bercampur dengan kekuatan lainnya.

Pada 1783, Traktat Paris mengakhiri perang dan mengakui kedaulatan Amerika Serikat atas teritori yang secara kasar dikelilingi oleh wilayah yang saat ini menjadi Kanada di utara, Florida di selatan, dan Sungai Mississippi di barat. Perdamaian dalam tingkat internasional disetujui yang diikuti serangkaian pertukaran teritori.

2. Serangan di Hotel Afghanistan

Serangan Hotel Serena Kabul 2008 adalah serangan terhadap gym dan spa di Hotel Serena, Kabul, Afganistan pada Senin 14 Januari 2008. Serangan ini menewaskan enam orang, termasuk jurnalis Dagbladet Carsten Thomassen.

Halaman:
1 2
      
