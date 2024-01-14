Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gunung Marapi Meletus, Muntahkan Abu Vulkanik Setinggi 1,3 Km

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |07:27 WIB
Gunung Marapi Meletus, Muntahkan Abu Vulkanik Setinggi 1,3 Km
Gunung Marapi Meletus/PVMBG
A
A
A

JAKARTA - Gunung Marapi kembali meletus pada pagi ini sekira pukul 06.21 WIB, Minggu (14/1/2024).

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mencatat kolom letusan teramati kurang lebih 1.300 meter di atas puncak.

“Terjadi erupsi G. Marapi pada hari Minggu, 14 Januari 2024, pukul 06:21 WIB. Tinggi kolom letusan teramati ± 1300 m di atas puncak (± 4191 m di atas permukaan laut),” ungkap Petugas Pos Pengamatan Gunung Api Marapi, Teguh Purnomo dalam keterangan resminya.

 BACA JUGA:

Teguh melaporkan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat laut. Saat laporan ini dibuat, erupsi masih berlangsung.

Sementara itu, Teguh meminta masyarakat di sekitar Gunung Marapi dan pendaki, pengunjung, wisatawan agar tidak memasuki dan tidak melakukan kegiatan di dalam wilayah radius 4.5 km dari pusat erupsi (Kawah Verbeek) Gunung Marapi.

Halaman:
1 2
      
