HOME NEWS JATIM

KAI Pastikan Seluruh Penumpang KA Pandalungan yang Anjlok Selamat

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |13:44 WIB
KAI Pastikan Seluruh Penumpang KA Pandalungan yang Anjlok Selamat
Kereta api Pandalungan anjlok di Sidoarjo (Foto: Istimewa)
JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) memastikan tidak ada korban jiwa pasca anjloknya KA Pandalungan (KA 75A) rute Gambir - Surabaya - Jember di Stasiun Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, pada Minggu (14/1/2024) pukul 07.57 WIB.

Hingga saat ini, proses evakuasi terhadap penumpang dan rangkaian KA tengah berlangsung.

“Kami sampaikan bahwa tidak ada korban jiwa atas kejadian ini, sebagai layanan lanjutan bagi para pelanggan, KAI melakukan skema operasional perjalanan KA dari lintas bangil memutar lewat malang dan kertosono " kata VP Public Relations KAI Joni Martinus dalam keterangan resminya.

"KAI juga mnyediakan bus dari stasiun Bangil dan stasiun sidoarjo untuk mengantar pelanggan menuju stasiun tujuan" imbuh Joni

Dampak anjlokan tersebut Jalur KA di emplasemen Stasiun Tanggulangin untuk sementara waktu belum dapat dilalui oleh KA.

Jalur KA yang terganggu akibat kejadian ini adalah jalur dari Surabaya menuju Malang dan Jember.

Adapun KA-KA yang terganggu sementara ini akibat kejadian tersebut yaitu KA (75A) Pandalungan relasi Gambir - Surabaya – Jember dan KA (432) Commuterline Penataran.

