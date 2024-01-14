Relawan Asandra Bersama Puluhan Ribu Warga Malang Hadiri Pesta Rakyat Ganjar-Mahfud

MALANG- Puluhan ribu warga Malang menghadiri konser dan deklarasi dalam Pesta Rakyat Ganjar-Mahfud yang digelar Sahabat Ganjar di Halaman Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada Sabtu (13/1/2024) malam.

Kebersamaan dalam acara ini menciptakan suasana meriah dan mempererat hubungan antara Relawan Asandra bersama masyarakat. Disamping itu acara ini juga menunjukkan komitmennya dalam mendukung paslon Ganjar-Mahfud agar terpilih sebagai Presiden di pilpres nanti.

BACA JUGA: Ganjar Pranowo Panen Ikan Bandeng Bareng Ribuan Warga Karawang

Pesta rakyat tersebut juga menjadi platform bagi Asandra Salsabila untuk berinteraksi langsung dengan warga, mendengarkan aspirasi, serta memberikan pandangan dan solusi terhadap berbagai isu yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Acara yang diisi dengan berbagai hiburan dan kegiatan interaktif ini sukses menciptakan antusiasme yang tinggi dari para peserta.

Asandra Salsabila menyampaikan komitmennya untuk menjadi perwakilan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah Kota Malang.

“Saya menyoroti pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan dan pengambilan keputusan,” ujarnya.

Asandra percaya bahwa pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama bagi seorang wakil rakyat. Oleh karena itu, dirinya berkomitmen untuk tidak mengambil gaji dan insentif sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada konstituen.

“Relawan Asandra berharap bahwa kegiatan-kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana kampanye politik, tetapi juga upaya konkret untuk mempererat hubungan antara calon legislatif dengan konstituen”ujarnya.