HOME NEWS JABAR

Ganjar Pranowo Panen Ikan Bandeng Bareng Ribuan Warga Karawang

Nila Kusuma , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |14:35 WIB
Ganjar Pranowo Panen Ikan Bandeng Bareng Ribuan Warga Karawang
Ganjar panen ikan bandeng bersama ribuan warga Karawang (Foto: MPI)
A
A
A

KARAWANG - Ribuan orang menyambut kedatangan calon presiden nomor 03 Ganjar Pranowo panen ikan bandeng di area tambak Desa Tanjungmekar, Kecamatan Pakisjaya, Karawang, Minggu (14/1/2024).

Petani tambak meminta Ganjar jika terpilih menjadi presiden membantu kesulitan petani tambak mendapatkan pupuk murah dan menjual hasil panen.

Dari pemantauan, kedatangan Ganjar di lokasi tambak bandeng di Desa Tanjungmekar disambut ribuan warga yang sejak pagi sudah berdiri berjajar di galengan tambak bandeng. Kedatangan Ganja sekitar pukul 9.30 WIB membuat riuh warga ketika Ganjar berjalan diantara galengan tambak. menyaksikan langsung petani tambak memanen ikan bandeng.

Usai menyaksikan panen ikan bandeng Ganjar langsung menuju panggung yang disediakan. Ribuan orang yang kebanyakan warga Kecamatan Pakisjaya dan Kecamatan Rengasdengklok memadati lokasi acara.

Dalam orasinya Ganjar mengatakan perjuangan petani tambak ikan bandeng menjadi perhatiannya. Apalagi untuk pupuk murah harus akan diperjuangkan.

"Saya juga sudah mendengar dari petani tambak kalau pupuk itu sangat penting buat petani tambak . Kita harus memberikan solusi yang untuk petani tambak," kata Ganjar dihadapan ribuan orang.

Halaman:
1 2
      
