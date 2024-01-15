Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Polresta Pekanbaru Kawal Pendistribusian Kotak Surat Suara hingga ke Gudang Logistik KPU

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |23:12 WIB
Polresta Pekanbaru Kawal Pendistribusian Kotak Surat Suara hingga ke Gudang Logistik KPU
Pelresta Pekanbaru kawal kotak suara Pemilu 2024 (Foto: dok polisi)
A
A
A

PEKANBARU - Sebanyak 2.265 kotak suara tiba di Pekanbaru, Riau. Surat suara itu dikirim dari Kabupaten Siak dengan mendapat pengawalan ketat dari pihak Polresta Pekanbaru.

Kapolresta Pekanbaru, Kombes Jeki Rahmat Mustika mengatakan, proses pengawalan dilakukan dari Pelabuhan Indonesia (Pelindo), Perawang, Kecamatan Tualang, Siak dengan melibatkan sejumlah personil.

"Pengawalan dipimpin Kasat Samapta Polresta Pekanbaru, Kompol Maryanta yang menjabat selaku Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Preventif Operasi Mantap Brata Lancang Kuning 2024," kata Jeki Rahmat Senin (15/1/2024).

Sebanyak 15 personel dari berbagai satuan, termasuk Satuan Lalu Lintas, Samapta, Brimob Polda Riau, petugas Patroli Jalan Raya (PJR), dan Padal, dilibatkan dalam pengawalan ini. Mereka dilengkapi dengan kendaraan dan peralatan lengkap, termasuk senjata.

Logistik surat suara, bagian dari 19 kontainer logistik tahap dua untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP), DPD RI, DPR RI, DPRD Riau, dan DPRD kabupaten/kota, tiba di gudang logistik KPU Pekanbaru dengan aman pada Minggu malam. Pengawalan dilakukan melalui beberapa ruas jalan, melewati Pelabuhan Pelindo Regional I hingga Terminal Petikemas Perawang.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement