Polresta Pekanbaru Kawal Pendistribusian Kotak Surat Suara hingga ke Gudang Logistik KPU

PEKANBARU - Sebanyak 2.265 kotak suara tiba di Pekanbaru, Riau. Surat suara itu dikirim dari Kabupaten Siak dengan mendapat pengawalan ketat dari pihak Polresta Pekanbaru.

Kapolresta Pekanbaru, Kombes Jeki Rahmat Mustika mengatakan, proses pengawalan dilakukan dari Pelabuhan Indonesia (Pelindo), Perawang, Kecamatan Tualang, Siak dengan melibatkan sejumlah personil.

"Pengawalan dipimpin Kasat Samapta Polresta Pekanbaru, Kompol Maryanta yang menjabat selaku Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Preventif Operasi Mantap Brata Lancang Kuning 2024," kata Jeki Rahmat Senin (15/1/2024).

Sebanyak 15 personel dari berbagai satuan, termasuk Satuan Lalu Lintas, Samapta, Brimob Polda Riau, petugas Patroli Jalan Raya (PJR), dan Padal, dilibatkan dalam pengawalan ini. Mereka dilengkapi dengan kendaraan dan peralatan lengkap, termasuk senjata.

Logistik surat suara, bagian dari 19 kontainer logistik tahap dua untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP), DPD RI, DPR RI, DPRD Riau, dan DPRD kabupaten/kota, tiba di gudang logistik KPU Pekanbaru dengan aman pada Minggu malam. Pengawalan dilakukan melalui beberapa ruas jalan, melewati Pelabuhan Pelindo Regional I hingga Terminal Petikemas Perawang.