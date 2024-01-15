Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

TPN Ganjar-Mahfud Dengarkan Aspirasi Perempuan Surabaya

Masdarul Khoiri , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |06:05 WIB
TPN Ganjar-Mahfud Dengarkan Aspirasi Perempuan Surabaya
TPN Ganjar-Mahfud gelar senam sehat di Surabaya (Foto: MPI)
A
A
A

SURABAYA- Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud semakin gencar mendekati kalangan perempuan di Surabaya. Dengan berbagai kegiatan, Deputi Inklusi TPN Ganjar Mahfud mendengar aspirasi dan kebutuhan kalangan perempuan dan kelompok rentan.

Seperti yang dilakukan pada Minggu pagi (14/1/2024), Deputi Inklusi Jaleswari Pramodhawardani mengadakan jalan sehat dan senam pagi bersama ratusan perempuan di Jalan Nias, Gubeng, Surabaya.

"Kegiatan ini sebagai salah satu program untuk membentuk SDM (sumber daya manusia) yang sehat. Diharapkan dengan olah raga dan senam dapat membentuk perempuan kuat dan sehat," kata Jaleswari.

Menurutnya, perempuan sehat lahir batin menjadi bekal bisa berpartisipasi dalam beragam kegiatan membangun bangsa. Dengan kesehatan, SDM Indonesia dapat menyerap pendidikan secara baik dan makin produktif dalam kehidupannya.

Sementara itu, ratusan perempuan yang mengikuti kegiatan senam dan jalan sehat mengaku senang.

Selain berolah raga bersama, juga dapat kesempatan secara langsung untuk menyampaikan aspirasi dan uneg-uneg kepada capres Ganjar-Mahfud melalui Deputi Inklusi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement