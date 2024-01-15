TPN Ganjar-Mahfud Dengarkan Aspirasi Perempuan Surabaya

SURABAYA- Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud semakin gencar mendekati kalangan perempuan di Surabaya. Dengan berbagai kegiatan, Deputi Inklusi TPN Ganjar Mahfud mendengar aspirasi dan kebutuhan kalangan perempuan dan kelompok rentan.

Seperti yang dilakukan pada Minggu pagi (14/1/2024), Deputi Inklusi Jaleswari Pramodhawardani mengadakan jalan sehat dan senam pagi bersama ratusan perempuan di Jalan Nias, Gubeng, Surabaya.

"Kegiatan ini sebagai salah satu program untuk membentuk SDM (sumber daya manusia) yang sehat. Diharapkan dengan olah raga dan senam dapat membentuk perempuan kuat dan sehat," kata Jaleswari.

Menurutnya, perempuan sehat lahir batin menjadi bekal bisa berpartisipasi dalam beragam kegiatan membangun bangsa. Dengan kesehatan, SDM Indonesia dapat menyerap pendidikan secara baik dan makin produktif dalam kehidupannya.

Sementara itu, ratusan perempuan yang mengikuti kegiatan senam dan jalan sehat mengaku senang.

Selain berolah raga bersama, juga dapat kesempatan secara langsung untuk menyampaikan aspirasi dan uneg-uneg kepada capres Ganjar-Mahfud melalui Deputi Inklusi.