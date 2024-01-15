Banjir Ancam Rendam Karawang di Hari Pencoblosan Pemilu 2024

KARAWANG - Pemkab Karawang meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karawang mewaspadai bencana banjir saat pelaksanaan pencoblosan suara 14 Februari 2024.

Pasalnya sejumlah wilayah di Karawang rawan terjadi banjir dan merendam TPS (tempat pemungutan suara) hingga mengganggu jalannya pemilihan umum. Apalagi bulan Februari diperkirakan puncak musim penghujan.

Asisten Daerah (Asda) 3 bidang pemerintahan Pemkab Karawang, Eka Sanatha mengatakan Pemkab Karawang sudah meminta seluruh Camat untuk mendata wilayah yang rawan banjir. Selain itu setiap desa dan kelurahan agar membantu KPU mengatasi ancaman banjir.

"Kami sudah tugaskan semua Camat dan Lurah mengamankan pelaksanaan Pemilu nanti. Setiap TPS harus dipastikan aman dari banjir," kata Eka Sanatha, Senin (15/1/2024).

Menurut Eka, Pemkab Karawang sudah menyampaikan kepada KPU lokasi yang rawan banjir. Support Pemkab Karawang KPU dilakukan agar pelaksanaan pemilu berjalan lancar dan tanpa gangguan. "Berdasarkan pengalaman sebelumnya banjir dan angin kencang bisa terjadi di TPS tertentu. Makanya kami terus berkordinasi dengan KPU," katanya.

Sementara itu Ketua KPU Karawang, Mari Fitriana mengatakan sudah kordinasi dengan Pemkab Karawang terkait dengan ancaman banjir. Sejumlah wilayah berpotensi banjir saat pelaksanaan pemilu nanti.