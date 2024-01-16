Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pakai Seragam Laksamana Armada, Potret Raja Charles untuk Gedung-Gedung Publik Diresmikan

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |10:24 WIB
Pakai Seragam Laksamana Armada, Potret Raja Charles untuk Gedung-Gedung Publik Diresmikan
Potret Raja Charles III untuk gedung pemerintahan diresmikan (Foto: Royal Household 2024/ Cabinet Office)
LONDON - Potret Raja Charles III yang akan digantung di gedung-gedung publik seperti pengadilan dan kantor pemerintahan telah terungkap dan diresmikan.

Diambil di Kastil Windsor, ini adalah potret formal Raja yang sangat tradisional dalam seragam Laksamana Armada, dengan medali dan penghargaan yang dipajang.

Badan-badan publik seperti sekolah dan dewan dapat meminta salinan foto berbingkai kayu ek berukuran A3 secara gratis.

Namun ada kritik pada tahun lalu ketika Kantor Kabinet mengungkapkan anggaran skema potret sebesar 8 juta poundsterling.

Gambar tersebut diambil oleh fotografer Hugo Burnand yang juga mengambil foto resmi penobatan dan foto pernikahan Raja dan Ratu Camilla.

Masa pemerintahan mendiang Ratu Elizabeth II berlangsung begitu lama sehingga tidak ada satu pun gambar resmi yang digantung di gedung-gedung publik, melainkan serangkaian gambar dari era yang berbeda.

Dan tidak ada kewajiban untuk menggantinya, karena Kantor Kabinet mengatakan potret Raja Charles dapat digantung di samping foto mendiang Ratu yang sudah ada.

Potret resmi baru ini dapat ditampilkan di ribuan tempat publik di seluruh Inggris, mulai dari rumah sakit dan kantor dewan hingga polisi dan stasiun pemadam kebakaran.

