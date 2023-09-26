Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Dapat Undangan dari Raja Charles III, Presiden Korsel Akan Lakukan Kunjungan Kenegaraan ke Inggris

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |14:07 WIB






SEOUL Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk-yeol akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Inggris pada November mendatang setelah menerima undangan dari Raja Charles III.

Raja dan Ratu Camilla akan menjamu Presiden dan istrinya Kim Keon Hee di Istana Buckingham.

Ini akan menjadi kunjungan kenegaraan kedua pada masa pemerintahan Raja, setelah kunjungan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada tahun lalu.

Raja dan Ratu baru saja kembali dari kunjungan kenegaraan selama tiga hari ke Prancis.

Rincian kunjungan kenegaraannya di Inggris belum diumumkan, namun perjalanan tersebut kemungkinan besar akan dilakukan setelah konvensi dengan upacara penyambutan dan prosesi pengangkutan ke Istana Buckingham, diikuti dengan jamuan kenegaraan pada malam pertama.

Sekitar 150 tamu biasanya diundang ke acara formal di ballroom. Sebelum makan malam disajikan, Raja berpidato dan mengusulkan bersulang kepada kepala negara yang berkunjung, yang menjawab dan sebagai imbalannya mengusulkan bersulang kepada raja.

Raja dan presiden Korea Selatan sebelumnya bertemu pada resepsi para kepala negara dan tamu resmi luar negeri di istana pada malam pemakaman Elizabeth II.

